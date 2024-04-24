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為了這計畫 本土小牙醫、國際牙醫會都發公開信給新衛福部長

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
牙醫看診示意圖。圖／聯合報系資料照
牙醫看診示意圖。圖／聯合報系資料照

衛福部擬定中的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」其中的牙科草案日前遭台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟發出公開信批評，指衛福部砸下30億元，不但要將國外學歷實習名額翻倍，且過程中削減訓練師資，甚至服務地點根本不是偏鄉。此案因牽涉在國外學習牙醫者的就業機會，「國際牙醫校友聯合會」今也發出公開信，呼籲將上任的衛福部長邱泰源，應盡快推行，並指該計畫將為偏鄉醫療帶來巨大的改善。

國際牙醫校友聯合會列舉支持該計畫的原因是：1.計畫將全面提升偏鄉地區醫療水平，滿足基礎醫療需求如牙科、家醫科、小兒科等。讓偏鄉居民享受到更便捷、更高品質的醫療服務。2.提供更多的醫療資源和人力支援，讓偏鄉居民能夠更方便地獲得醫療服務。3.有助於實現醫療平權的目標，讓偏鄉居民也能夠享受到與城市居民對等的醫療待遇。

且針對台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟的公開信中所說，2022年時，國外學歷實習名額的50人有將近半數在師資及設備皆不足、沒有本國學歷學生想去的醫院實習。國際牙醫校友聯合會反駁說，事實上。國外學歷者返國所受的適應性訓練是在包括部立醫院在內的衛福部許可醫療場所。

至於台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟也批評說，牙醫師的養成需要大量的實作，若是要維持訓練品質，實在是沒有再增加名額的空間。而且，本國學歷生取得執照後的進階訓練如PGY、專科訓練也將因國際生而受到排擠。

國際牙醫校友聯合會也反駁說，本國學歷學生在醫院實習階段，因為還沒畢業，甚至還沒考過國考，所以實作內容有限，沒有所謂的「大量的實作」，基本上一整年下來都是以見習為主。反而國外學歷牙醫師都已經受過長時間的實務培訓，甚至已經在國外執業過一段時間的，兩者沒有可比性。而且，PGY代訓機構非常多，不只是醫院，有許多診所也有代訓PGY的資格，名額有許多空缺。

「國際牙醫校友聯合會」今也發出公開信，呼籲將上任的衛生福利部長邱泰源，應盡快推行「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」。圖／國際牙醫校友聯合會提供
「國際牙醫校友聯合會」今也發出公開信，呼籲將上任的衛生福利部長邱泰源，應盡快推行「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」。圖／國際牙醫校友聯合會提供

偏鄉 牙醫 醫師

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