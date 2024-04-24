缺水⋯仁義潭蓄水率比百年大旱還低 空拍多處淹沒區路橋農路浮現

嘉義枯水期雨少，目前供水靠台南、雲林水庫支援，水情燈號雖正常，但供應民生及工業用水的蘭潭、仁義潭水庫，蓄水量合計只剩910萬噸，蓄水率剩26.75%，仁義潭因蓄水引入蘭潭快探底，蓄水率只剩16.96%，比2021年百年大旱蓄水率17.5%還低，徵收淹沒區番路鄉內甕村內甕橋、農路都浮現。

呂姓空拍玩家日前出動空拍機鳥瞰仁義潭水庫，空拍機從大壩進水口往對岸徵收淹沒區番路鄉內甕村飛去，可見多處浮島、堤岸水漬線下探清晰可見，遇大旱才出現的淹沒區廢棄電線桿、內甕橋、農路等浮現。

庫底淹沒區農路、橋梁浮現，連淹沒水中的舊內甕國小遺趾也出現，被徵收土地的村民看到昔日村內道路、內甕橋重見天日，內心有無限感慨。

氣象署預報，本周有鋒面過境有機會降雨；嘉義上午上班時間出現間歇性降雨，但雨勢未持續，民眾看到降雨開心，希望雨再下；嘉義氣象站說，元月至今，阿里山區降雨量累計只有169毫米，與2003至2023年元月至4月同期比較，是降雨量最少的1年。