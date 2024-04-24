缺水⋯仁義潭蓄水率比百年大旱還低 空拍多處淹沒區路橋農路浮現
嘉義枯水期雨少，目前供水靠台南、雲林水庫支援，水情燈號雖正常，但供應民生及工業用水的蘭潭、仁義潭水庫，蓄水量合計只剩910萬噸，蓄水率剩26.75%，仁義潭因蓄水引入蘭潭快探底，蓄水率只剩16.96%，比2021年百年大旱蓄水率17.5%還低，徵收淹沒區番路鄉內甕村內甕橋、農路都浮現。
呂姓空拍玩家日前出動空拍機鳥瞰仁義潭水庫，空拍機從大壩進水口往對岸徵收淹沒區番路鄉內甕村飛去，可見多處浮島、堤岸水漬線下探清晰可見，遇大旱才出現的淹沒區廢棄電線桿、內甕橋、農路等浮現。
庫底淹沒區農路、橋梁浮現，連淹沒水中的舊內甕國小遺趾也出現，被徵收土地的村民看到昔日村內道路、內甕橋重見天日，內心有無限感慨。
氣象署預報，本周有鋒面過境有機會降雨；嘉義上午上班時間出現間歇性降雨，但雨勢未持續，民眾看到降雨開心，希望雨再下；嘉義氣象站說，元月至今，阿里山區降雨量累計只有169毫米，與2003至2023年元月至4月同期比較，是降雨量最少的1年。
仁義潭水位下探，水公司五區處發包清淤施工，南區水資源分署對嘉義水情審慎樂觀，原因是採取調控供水，每天分別由曾文水庫、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫支援供水，減少蘭潭、仁義潭聯合出水量，每天出水10至13萬噸，以仁義潭、蘭潭目前合計蓄水量，還可供水近百日，枯旱期接近尾聲，下月進入梅雨期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言