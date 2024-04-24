快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
4月23日至28日累積雨量預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
4月23日至28日累積雨量預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天鋒面通過，明天另一鋒面接近，不少地方明顯降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據各主流模式昨天至周日的雨量預報，「清一色是紫紅色一片」，尤其西半部累積雨量頗為可觀。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，面對今年入春以來，預期結構最好的兩波春雨鋒面，「真的是難得看到各國預報這麼有共識，雨勢可說八九不離十」。今天至周末全台將迎來多雨的日子，尤其西半部、宜花，是降雨熱點，要多注意。

最新的預報研判，昨夜至今天首波鋒面侵襲，各地易有雨，明天預計是一個小空檔。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五至周日第二波鋒面侵襲，預計比首波更強，雨勢將更為明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，春雨鋒面的降雨，並非下個不停，而會是一陣一陣雨勢，也非常視對流長出來的位置而定，中間有無雨的空檔，甚至很久都很正常，但整體來說仍是很容易下雨的狀況，加上這幾天地震很多，強烈不建議上山或往災區走。

天氣動態 鋒面 雨量

延伸閱讀

將有2波春雨「有點像梅雨」 1張圖看這些地區累積雨量紫爆

全台水情拉警報！氣象署：水庫解渴靠梅雨 氣象專家：梅雨恐6月上旬才到

日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

哪個颱風最印象深刻？ 一票人選「這2颱」：畫面太震撼

相關新聞

腸病毒進入流行期 就診數10年新高

上周全國腸病毒門急診就醫計一萬一千六百餘人次，創下十年來新高，疾管署宣布，國內腸病毒進入流行期，且近期疫情呈快速上升趨勢...

彰化以北9縣市大雨特報 5縣市大雷雨狂轟慎防災情

鋒面通過，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方...

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

今天鋒面通過，明天另一鋒面接近，不少地方明顯降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據各主流模式昨天至周日的雨量...

垃圾山「長高」 雲林、台南最嚴重

我國垃圾量逐年增加，綠色和平指出，由於政府預算分配錯誤，投入末端處理的經費多於源頭減量所導致，呼籲即將上任的新政府應挹注...

34歲上班族夜尿3次 竟是膀胱過動症

膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀，在台...

苗中彰3縣市大雷雨轟炸 慎防劇烈降雨雷擊、淹水

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括苗栗縣、台中市、彰化縣，持續時間至上午8時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。