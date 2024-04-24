2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

今天鋒面通過，明天另一鋒面接近，不少地方明顯降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據各主流模式昨天至周日的雨量預報，「清一色是紫紅色一片」，尤其西半部累積雨量頗為可觀。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，面對今年入春以來，預期結構最好的兩波春雨鋒面，「真的是難得看到各國預報這麼有共識，雨勢可說八九不離十」。今天至周末全台將迎來多雨的日子，尤其西半部、宜花，是降雨熱點，要多注意。

最新的預報研判，昨夜至今天首波鋒面侵襲，各地易有雨，明天預計是一個小空檔。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五至周日第二波鋒面侵襲，預計比首波更強，雨勢將更為明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，春雨鋒面的降雨，並非下個不停，而會是一陣一陣雨勢，也非常視對流長出來的位置而定，中間有無雨的空檔，甚至很久都很正常，但整體來說仍是很容易下雨的狀況，加上這幾天地震很多，強烈不建議上山或往災區走。