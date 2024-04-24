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34歲上班族夜尿3次 竟是膀胱過動症
膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀，在台盛行率為17%至28%，女性略多於男性，季節交替時會加劇，如有急尿感、急迫性尿失禁、白天排尿超過8次、晚上起床排尿超過2次等，要特別注意。
34歲金融從業人員許小姐，從學生時期就比別人常跑廁所，才剛解完尿不到半小時，就覺得膀胱又漲滿而緊繃，最近半夜被尿意驚醒高達2至3次，連帶影響白天的精神狀態，檢查發現是間質性膀胱炎合併膀胱過動症。
71歲李先生有攝護腺肥大病史，為改善排尿無力、餘尿不盡，服用藥物治療數年，但近1至2個月發現尿意來得又急又猛，好幾次趕到廁所都險些漏出尿來，一查才發現是攝護腺肥大合併膀胱過動症。
書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示，常見膀胱過動症狀，包含急迫性尿失禁，白天排尿超過8次，晚上起床排尿超過2次等。近期門診患者增加2成，因為氣溫忽冷忽熱，會造成交感神經與副交感神經難以穩定運作，血管、膀胱、骨盆底肌肉收縮等，都可能會加重頻尿或急尿等膀胱過動的症狀。
張雲筑指出，膀胱過動症可能是單獨存在的下泌尿道刺激性症狀，但也常合併出現於有尿路感染、攝護腺肥大、尿路結石、糖尿病、間質性膀胱炎、神經病變等患者身上，生活習慣的調整相當重要，建議減少咖啡、茶、辛辣食物等刺激性飲食，並戒菸、適量攝取水分等；正規治療則包含藥物，物理治療或手術治療等。
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