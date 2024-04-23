不只生生用平板 THSD「iPad帶回家」計畫讓學習全天不斷線

蘋果教育經銷商近日聯合舉辦2024教育領袖會議，今年共有計來自20個縣市、共146所學校，涵蓋國小到大學的蘋果種子教師、校長熱烈參與。

負責教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室的執行秘書，同時也是國立臺中教育大學校長郭伯臣表示，抓緊國際數位學習趨勢，教育部自2022年至2025年已啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，對象1～12年級，4年預計投入200億，讓全台師生可以透過平板等行動載具，配合更充實的數位內容、更豐富多元的學習平台來進行數位教學。

而在112年獲得「推動數位學習績優學校特優獎」的宜蘭縣蘇澳國小，校長陳宜秀與資訊組長邱怡雯也現場分享了近幾年學校參加「推動中小學數位學習精進方案-BYOD & THSD實施計畫」方案，以及「5G智慧學習學校推動計畫」的心得，透過計畫讓全校學生都能人手1台數位載具，且不用煩惱網路問題，同時學校也增置教育互動觸控顯示器等資訊設備，大幅提升校園數位教學基礎能力。

陳宜秀表示，學校以學生為核心，三到五年級生生都有1台專屬的iPad，六年級則是配備Chromebook，提供學生多元化又均等的數位學習機會。學校也積極推動教師專業發展，成立數位學習社群，從數位增能到跨學科整合，校內教師開課7成以上已採數位學習形式。

邱怡雯強調：「所有的數位學習都要奠基在好的課程架構上。」蘇澳國小數位學習最具特色的一點，就是老師們運用iPad的iWork設計了學習模板，幫助學生容易理解操作，特別是有32個閱讀寫作模板，透過老師設計的語文領域課程包，循序漸進的教授學科知識，為學生奠定良好的閱讀寫作力，就連資源班的學生，也能在這樣的學習模式下順利完成任務。

另外，學校也結合蘇澳及週邊南方澳漁港當地的產業與文化特色，融入校訂課程中，讓學生帶著平板走出教室，探索在地產業與文化發展，運用iWork觀察紀錄，整合跨學科學習能力，製作電子書、廣播劇、動畫等，透過不同型態、媒介，展現多樣化的學習成果，自然而然培養出下一世代影音創作者的基礎能力。

而THSD（Take-Home Student Device）計畫更可以讓學生將裝置帶回家，放學後持續學習，雖然使用3C的時間看起來真的是變長了，但運用iPad能讓學生快速進入學習狀態且對學習產生興趣，後續複習也更加輕鬆。父母們最關心的3C成癮問題，透過Jamf蘋果行動裝置管理平台，可對學生使用狀況進行管理，再加上親師生之間的合作，目前觀察對學習成果都可展現正向影響。目前學校幾乎每個月也都會舉辦親子數位學習工作坊，讓家長一起學習新科技，成為教育的合夥人，共同推動數位學習發展，也避免掉因為科技工具產生讓親子關係變緊繃的狀況。

針對近期非常紅的生成式AI科技，老師們目前都有的共識是生成式AI現階段主要還是應用在「輔助」教師設計課程計畫、「引導」學生思考學習，或是用來提升教學效率，像是以往可能會耗費太多時間手繪創作，現在可能會用AI繪圖來取代。