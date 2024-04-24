聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾山「長高」 雲林、台南最嚴重

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台南市近幾年亂倒廢棄物嚴重，市議員大罵是「垃圾城市」，希望能讓列管場址早日恢復原狀。圖／南市環保局提供
台南市近幾年亂倒廢棄物嚴重，市議員大罵是「垃圾城市」，希望能讓列管場址早日恢復原狀。圖／南市環保局提供

我國垃圾量逐年增加，綠色和平指出，由於政府預算分配錯誤，投入末端處理的經費多於源頭減量所導致，呼籲即將上任的新政府應挹注更多經費在源頭減量，避免製造更多垃圾山。

根據環境部統計資料，近五年一般廢棄物總生產量，二○一八年九八三萬公噸、二○一九年一○一二萬公噸、二○二○年一○廿五萬公噸、二○二一年一○四三萬公噸、二○二二年一一八六萬公噸、二○二三年一一三一萬公噸。

據環境部去年統計年報一般廢棄物暫存量，二○一八年廿點八萬公噸、二○一九年卅七點一萬公噸、二○二○年五三點六萬公噸、二○二一年六八點七萬公噸、二○二二年七五點二萬公噸；綠色和平統計，全台垃圾暫置場，以雲林及台南垃圾堆積最嚴重、台中，南投排名第三。

新竹台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，新竹焚化爐歲修及垃圾未確實減量，導致垃圾山愈長愈高，堆置場域範圍逐漸接近水源處，每逢降雨，垃圾汙水就會汙染水源。

綠色和平減塑專案主任張凱婷指出，盤點二○一八至二○二四年環境部與廢棄物處理相關預算，發現過去七年共投入一二四億在「末端處理」，而「源頭減量」經費僅五點七億元，兩者差了廿二倍。

張凱婷表示，政府錯誤的預算分配，導致錢花愈多，垃圾量卻也愈多的惡果，要求五二○即將上任的新政府承諾在任期內，協助地方政府解決垃圾山問題，並挹注每年至少十七點七億元在源頭減量上。

台南 廢棄物 焚化爐 綠色

延伸閱讀

南市施鐵腕打擊亂倒廢棄物 移送法辦76件、廢照15件

雲林麥寮新科鄉長許忠富就職 未見重量級大咖會場卻擠爆

雲林噪音車出沒熱點在這路段 警方、環保局「擺攤」揪元兇

日議員出訪雲林只留2天 張麗善全程陪：把握時間做國際外交

相關新聞

腸病毒進入流行期 就診數10年新高

上周全國腸病毒門急診就醫計一萬一千六百餘人次，創下十年來新高，疾管署宣布，國內腸病毒進入流行期，且近期疫情呈快速上升趨勢...

深夜地震不斷 防災專家：別躲桌下

近日全台地震頻繁，昨日凌晨更發生規模破6的地震，許多人「被搖醒」，餘震不斷，讓人不知道該逃還是該睡？台灣災難醫療隊發展協...

常有搖晃感、失眠 三族群小心「地震幻覺」

最近地震頻傳，引發民眾恐慌，許多人感到焦慮不安，地震後仍不時有搖晃感，產生失眠、自律神經失調。台北醫學大學附設醫院精神科...

垃圾山「長高」 雲林、台南最嚴重

我國垃圾量逐年增加，綠色和平指出，由於政府預算分配錯誤，投入末端處理的經費多於源頭減量所導致，呼籲即將上任的新政府應挹注...

34歲上班族夜尿3次 竟是膀胱過動症

膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時，就開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀，在台...

傳統、隱形、舌側 牙齒矯正該怎麼選？

牙齒矯正與口腔健康息息相關。三軍總醫院牙科部齒顎矯正科主治醫師李威成表示，一名50多歲婦人，因齒列歪斜導致平時清潔困難，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。