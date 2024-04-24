垃圾山「長高」 雲林、台南最嚴重

我國垃圾量逐年增加，綠色和平指出，由於政府預算分配錯誤，投入末端處理的經費多於源頭減量所導致，呼籲即將上任的新政府應挹注更多經費在源頭減量，避免製造更多垃圾山。

根據環境部統計資料，近五年一般廢棄物總生產量，二○一八年九八三萬公噸、二○一九年一○一二萬公噸、二○二○年一○廿五萬公噸、二○二一年一○四三萬公噸、二○二二年一一八六萬公噸、二○二三年一一三一萬公噸。

據環境部去年統計年報一般廢棄物暫存量，二○一八年廿點八萬公噸、二○一九年卅七點一萬公噸、二○二○年五三點六萬公噸、二○二一年六八點七萬公噸、二○二二年七五點二萬公噸；綠色和平統計，全台垃圾暫置場，以雲林及台南垃圾堆積最嚴重、台中，南投排名第三。

新竹台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，新竹焚化爐歲修及垃圾未確實減量，導致垃圾山愈長愈高，堆置場域範圍逐漸接近水源處，每逢降雨，垃圾汙水就會汙染水源。

綠色和平減塑專案主任張凱婷指出，盤點二○一八至二○二四年環境部與廢棄物處理相關預算，發現過去七年共投入一二四億在「末端處理」，而「源頭減量」經費僅五點七億元，兩者差了廿二倍。

張凱婷表示，政府錯誤的預算分配，導致錢花愈多，垃圾量卻也愈多的惡果，要求五二○即將上任的新政府承諾在任期內，協助地方政府解決垃圾山問題，並挹注每年至少十七點七億元在源頭減量上。