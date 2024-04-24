肺癌患者 盼免疫療法給付放寬

發生人數、死亡人數及晚期個案比率均居所有癌症首位，肺癌為國內癌症「三冠王」，半數患者確診時已至晚期，七成是肺腺癌，其中三成「沒有腫瘤基因突變」，人數近四千人，因現行免疫療法給付條件嚴格，形同抗癌孤兒。為此，五大醫學團體及病友齊聲呼籲，儘速將「免疫藥物合併化療」納為健保給付的第一線治療，不要再「同癌不同命」。

五十歲張先生四年多前確診第四期肺腺癌，檢測報告顯示，並無腫瘤基因突變，並無相對應的標靶藥物，當時健保只給付化療，屬於「弱勢肺腺癌」。經醫師評估後，自費使用免疫合併化療，迄今無疾病惡化存活超過五十五個月，只要滿六十個月，就算「痊癒」，只需持續追蹤，不過，抗癌代價驚人，已花了近九百萬元。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，腫瘤基因突變的肺癌患者，第一線建議使用標靶治療，健保給付涵蓋率約百分之七十二；至於無腫瘤基因突變者，化療治療效果不佳，而健保給付免疫療法，門檻為「免疫檢查點」（ＰＤＬ1）表現超過百分之五十，才能單用免疫療法。至於小於百分之五十者，則只剩化療可用。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，研究證實，無腫瘤基因異常的晚期肺腺癌病人如第一線使用化療，中位數存活期僅十點六個月，如果免疫藥物合併化療，則可延長至廿二個月，死亡風險降低四成。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，肺癌患者比一般人平均少活九點七年，近十年來，廿至六十歲罹患肺癌人數增加九成，占整體肺癌患者三分之一。國內肺癌患者確診時逾半已至晚期，但同樣是晚期肺腺癌，有無腫瘤基因突變，健保給付大不相同。

為此，五大醫學團體及病友期盼，健保放寬給付，無腫瘤基因突變的晚期肺癌患者均可獲得「免疫藥物合併化療」給付，不讓近四千名癌友淪為抗癌孤兒。