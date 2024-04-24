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teamLab共創！未來園 6月登場 預售票享優惠

聯合報／ 本報訊
今年6月14日起，將敞開「teamLab共創！未來園 台北」大門，邀民眾入場體驗。圖／聯合數位文創提供
今年6月14日起，將敞開「teamLab共創！未來園 台北」大門，邀民眾入場體驗。圖／聯合數位文創提供

繼2022年「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在台創下30萬人口碑佳績，主辦單位引進現正於日本沖繩展出的作品，打造全新展覽，teamLab攜手台灣主辦方聯合數位文創再度合作，以沉浸式互動的形式，讓每位體驗者都能成為展覽的創作元素之一。

本次共展出10件作品，透過巧妙的空間設計，打造大場域沉浸感，並透過色彩繽紛、絢麗的景致，讓體驗者倘佯蔚藍海洋、恣意於空中翱翔，甚至化身太陽光能，以溜滑梯的形式培育水果園，極富教育與環境寓意。

作品「彩繪飛翔」可以體驗飛機、蝴蝶或老鷹在天空自在翱翔，鳥瞰城市，運用多元視角重新欣賞世界，整個展覽宛若生生不息的自然生態，不僅瞬息萬變，場景迷幻綺麗，每次造訪都有嶄新收穫，同時在「彩繪工廠」還可以將自己所描繪的圖案印製成徽章，將美好的一角帶回留念。

今年6月14日起，將敞開「teamLab共創！未來園 台北」大門，邀民眾入場體驗恣意創作、玩耍。展覽於4月24日起正式於udn售票網開放預售，預售優惠單人票390元、預售雙人套票750元、預售三人套票1120元，4月30日起開放全通路預售購買，優惠僅到6月13日，更多資訊可參考展覽官方網站、官方FB、IG公告內容。

彩繪 日本 遊樂園

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