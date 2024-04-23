快訊

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他年近50擁2千萬財產嘆「最想要的不是錢」 真實體悟惹哭網友：心好酸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年近50歲的網友擁有2千萬財產，直言如今最在意的是父母、妻兒，已不如年輕時期所想，只想要錢。圖為示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影
一名年近50歲的網友擁有2千萬財產，直言如今最在意的是父母、妻兒，已不如年輕時期所想，只想要錢。圖為示意圖，非新聞當事人。記者曾原信／攝影

一名網友日前在PTT發文指出，2千萬對一般人來說大多是天文數字，若妥善投資股票、每年坐領股利，大概也不用上班了，好奇「有什麼是在擁有2千萬財產後，才會知道的事呢？」對此，一名年近50歲的網友也特地回文分享人生體悟，直言如今最在意的是父母、妻兒，已不如年輕時期所想，只想要錢。

「存款加上股票，拜匯率變動剛好到達2千萬」，原PO表示，由於小時候家境不如同學，踏入社會後的發展又大多輸給同學或同期，因此自己過得算滿省的，不僅常自己下廚、買超商即期品，一年大概去兩次OUTLET買過季衣物；交通部分，平時讓老婆開TOYOTA上班，自己則是買TPASS，搭大眾運輸、騎YouBike通勤。

原PO自認可能是年齡決定想法，如今腦袋裡想的都是爸媽與小孩，尤其是爸媽。他指出，這陣子爸媽明顯老化，常請假帶爸媽看各種病，而正讀國中的孩子則是書唸不好，還一副無所謂的樣子，一言不合就進房間關房門。至於老婆則算很靠譜的，自己基本上不太需要介入日常家務，但除此之外，每件事好像都無法假手他人，需要無時無刻戒備各種狀況。

「最讓人絕望的是爸媽的景況」，原PO回憶，曾是運動健將的爸爸，小時候帶著小孩在球場上衝鋒陷陣，如今老態龍鍾又肥胖，看診步履蹣跚還需要人攙扶，但仍逞強地說不需要；總是精明持家的媽媽，小時候帶著自己在玩具店跟老闆殺價半小時，現在忘東忘西，可卻從來不曾忘記燉小孩最愛的蔘鬚烏骨雞湯。

談到如今煩惱，身為獨子的原PO擔心，爸媽準備要長照，手邊的錢夠醫療跟看護嗎？若自己不在了，他們要怎辦？另一方面，身為丈夫，他也擔憂太太個性溫順、工作環境單純，沒煩惱過大事跟錢，萬一自己不在了，她能夠應付嗎？而身為父親，若孩子不會唸書，將來工作這麼難找，薪水低、花費及房價又貴，自己又該怎麼幫上他們的忙？

原PO坦言，如果說年輕時想要錢、只想要錢，覺得有錢就能解決一切，現在這樣也算有點錢了，想一想，自己最想要的是「喘息」跟「分擔」。他認為，成長背景大抵決定了一個人的花費模式，自己花不了什麼錢，但算一算「好像也沒有太多錢可以花」。

貼文一出，隨即引起大批網友共鳴，「哭了，洋蔥文給推」、「同樣身為三明治世代，幫QQ」、「心有戚戚焉」、「還不到你的年紀，但感覺很懂你」、「辛苦了，很有感觸」、「看到最後三行，心真的很酸」；網友們也不忘提醒，「身體健康才是最重要的資產」，「老了真的要注意身體」、「你要好好照顧自己！有空出來運動」、「保持健康，就是給下一代最好的財產」。

小孩 父母 老婆 薪水 財產 長照

相關新聞

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

中央氣象署表示，未來一周受2道鋒面影響，今晚起全台將出現雨勢，尤其西半部、宜蘭及花蓮有局部性大雨，明天受鋒面影響，北台灣...

癌症免疫療法腫瘤沒了...卻誘發「罕見病徵」 醫揭三大因素不可不慎

癌症連續41年位居國人大死因之首，患者常以免疫療法治療癌症。71歲朱女士，罹患輸尿管尿路上皮癌，術後接受癌症免疫療法，腫...

他年近50擁2千萬財產嘆「最想要的不是錢」 真實體悟惹哭網友：心好酸

一名網友日前在PTT發文指出，2千萬對一般人來說大多是天文數字，若妥善投資股票、每年坐領股利，大概也不用上班了...

台灣人考上秀才 仰賴神奇硯台遇寒不凍？百年假訊息！

螺溪硯是台灣珍寶，不過相關的傳說卻未必是真的。其中一個傳說是清朝時，有台灣人到對岸考秀才，遇到天氣嚴寒，很多考生的硯台都結凍...

交個資惹議 NGS健保給付轉彎

癌症連續四十一年位居國人十大死因排行之首，為讓癌友精準用藥，衛福部健保署即將於五月一日給付「次世代基因定序（ＮＧＳ）」檢...

新北原住民族服務中心 下半年整建

二○○三年啟用的新北市原住民族服務中心，因建築物老舊，有漏水、壁癌問題，加上硬體設施不符合需求，由原民會補助三八七○萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。