他年近50擁2千萬財產嘆「最想要的不是錢」 真實體悟惹哭網友：心好酸

一名網友日前在PTT發文指出，2千萬對一般人來說大多是天文數字，若妥善投資股票、每年坐領股利，大概也不用上班了，好奇「有什麼是在擁有2千萬財產後，才會知道的事呢？」對此，一名年近50歲的網友也特地回文分享人生體悟，直言如今最在意的是父母、妻兒，已不如年輕時期所想，只想要錢。

「存款加上股票，拜匯率變動剛好到達2千萬」，原PO表示，由於小時候家境不如同學，踏入社會後的發展又大多輸給同學或同期，因此自己過得算滿省的，不僅常自己下廚、買超商即期品，一年大概去兩次OUTLET買過季衣物；交通部分，平時讓老婆開TOYOTA上班，自己則是買TPASS，搭大眾運輸、騎YouBike通勤。

原PO自認可能是年齡決定想法，如今腦袋裡想的都是爸媽與小孩，尤其是爸媽。他指出，這陣子爸媽明顯老化，常請假帶爸媽看各種病，而正讀國中的孩子則是書唸不好，還一副無所謂的樣子，一言不合就進房間關房門。至於老婆則算很靠譜的，自己基本上不太需要介入日常家務，但除此之外，每件事好像都無法假手他人，需要無時無刻戒備各種狀況。

「最讓人絕望的是爸媽的景況」，原PO回憶，曾是運動健將的爸爸，小時候帶著小孩在球場上衝鋒陷陣，如今老態龍鍾又肥胖，看診步履蹣跚還需要人攙扶，但仍逞強地說不需要；總是精明持家的媽媽，小時候帶著自己在玩具店跟老闆殺價半小時，現在忘東忘西，可卻從來不曾忘記燉小孩最愛的蔘鬚烏骨雞湯。

談到如今煩惱，身為獨子的原PO擔心，爸媽準備要長照，手邊的錢夠醫療跟看護嗎？若自己不在了，他們要怎辦？另一方面，身為丈夫，他也擔憂太太個性溫順、工作環境單純，沒煩惱過大事跟錢，萬一自己不在了，她能夠應付嗎？而身為父親，若孩子不會唸書，將來工作這麼難找，薪水低、花費及房價又貴，自己又該怎麼幫上他們的忙？

原PO坦言，如果說年輕時想要錢、只想要錢，覺得有錢就能解決一切，現在這樣也算有點錢了，想一想，自己最想要的是「喘息」跟「分擔」。他認為，成長背景大抵決定了一個人的花費模式，自己花不了什麼錢，但算一算「好像也沒有太多錢可以花」。

貼文一出，隨即引起大批網友共鳴，「哭了，洋蔥文給推」、「同樣身為三明治世代，幫QQ」、「心有戚戚焉」、「還不到你的年紀，但感覺很懂你」、「辛苦了，很有感觸」、「看到最後三行，心真的很酸」；網友們也不忘提醒，「身體健康才是最重要的資產」，「老了真的要注意身體」、「你要好好照顧自己！有空出來運動」、「保持健康，就是給下一代最好的財產」。