入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

中央氣象署表示，未來一周受2道鋒面影響，今晚起全台將出現雨勢，尤其西半部、宜蘭及花蓮有局部性大雨，明天受鋒面影響，北台灣一口氣降溫5度，周四另一道鋒面接力，全台持續有雨到周日，西半部要慎防較大雨勢。

氣象署預報員劉宇其表示，未來一周受2道鋒面影響，第1波為今天晚間影響到明天，全台都容易有雨，尤其西半部、宜蘭及花蓮有局部性大雨。溫度方面，明天受鋒面影響，北台灣轉涼，高溫約22至25度，比今天再降5度，其他地區僅略微下降。

劉宇其指出，周四又有另一道鋒面接近，各地天氣不穩定，尤其周五、周六伴隨西南風，天氣更加不穩定，全台都有雨，西半部不排除雨勢會更大，要慎防局部性大雨。溫度方面，周四高溫再回升，北部約27度，中部28、29度，南部接近30度。