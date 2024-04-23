入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩
中央氣象署表示，未來一周受2道鋒面影響，今晚起全台將出現雨勢，尤其西半部、宜蘭及花蓮有局部性大雨，明天受鋒面影響，北台灣一口氣降溫5度，周四另一道鋒面接力，全台持續有雨到周日，西半部要慎防較大雨勢。
氣象署預報員劉宇其表示，未來一周受2道鋒面影響，第1波為今天晚間影響到明天，全台都容易有雨，尤其西半部、宜蘭及花蓮有局部性大雨。溫度方面，明天受鋒面影響，北台灣轉涼，高溫約22至25度，比今天再降5度，其他地區僅略微下降。
劉宇其指出，周四又有另一道鋒面接近，各地天氣不穩定，尤其周五、周六伴隨西南風，天氣更加不穩定，全台都有雨，西半部不排除雨勢會更大，要慎防局部性大雨。溫度方面，周四高溫再回升，北部約27度，中部28、29度，南部接近30度。
他表示，周日各地仍有雨，但已逐漸趨緩，下周一、周二鋒面回到北方海面，僅中部以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部要留意短暫雨。 另外，他也提醒，最近餘震較多，加上較大雨勢，山區可能出現土石鬆動，民眾非必要勿前往山區活動。
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