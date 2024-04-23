台鐵集集支線隧道整修 5月2日起截短行駛至114年底
台鐵集集支線3座隧道使用逾80年，長期漏水，台鐵公司將大整修。5月2日起施工，114年底完工，整修期間只截短行駛二水至濁水，濁水與車埕間停駛。
台鐵發布新聞稿，集集支線1號、2號及3號隧道使用至今已逾80年，長期累積發生漏水、淨空不足及軌道線形不佳等狀況，為徹底改善整修，強化集集支線基礎設施及列車運行安全，併同先前因豪雨、地震邊坡滑動，造成2號及3號隧道部分區段擠壓受損的復舊整建工程，同步辦理，今年5月2日起施工，預計114年12月底完工通車。
台鐵說，集集支線隧道工程改善期間，列車將截短行駛二水站至濁水站區間，每天開行18列次，濁水站至車埕站區間停駛，改由公路接駁服務，比照現行集集站至車埕站公路接駁模式辦理，為便利旅客轉乘服務，假日將增加接駁車輛數，並規劃增停農業部生物多樣性研究所／軍史公園，促進在地觀光旅遊。
台鐵說，集集支線停駛期間相關列車行駛車次、公路接駁服務班次及時刻表，已於台鐵官網、台鐵e訂通APP及各車站公布。
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