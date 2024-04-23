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吳曜宇攜小提琴家鄧皓敦 再現孟德爾頌經典

中央社／ 台北23日電

慶祝台北愛樂青年管弦樂團成立20週年，指揮家吳曜宇邀好友、小提琴家鄧皓敦演出孟德爾頌「小提琴協奏曲」。鄧皓敦表示孟德爾頌是自帶光環的音樂家，希望樂迷感受樂曲音色之美。

孟德爾頌的「小提琴協奏曲」是目前深受樂迷喜愛的古典樂曲，曾被小提琴家姚阿幸（J. Joachim）讚譽是「最有內涵，且在音樂中隱藏珍寶的小提琴協奏曲」。鄧皓敦接受媒體聯訪時表示，這首樂曲相較柴可夫斯基或西貝流士的小提琴協奏曲，更加清新脫俗，音色輕盈，「閃閃發亮」。

台北愛樂青年管弦樂團成立20年來培育出許多國內外職業樂團中堅份子、各級學校樂團及社團音樂老師、甚或是獨奏家及指揮家，對音樂人才的養成功不可沒。

鄧皓敦自2004年起青年管弦樂團成立之初，就擔任樂團的駐團音樂家，與樂團有很深的緣分，後來他考進NSO國家交響樂團工作，就比較少聯繫。這次受邀與樂團合作，鄧皓敦戰戰兢兢，就連在歐洲巡演也不忘偷時間練琴。

指揮吳曜宇表示，青年樂團演奏馬勒永遠不是件容易的事，但大家也總是對馬勒抱有夢想，「馬勒在這首『第一號交響曲』奠基了自己作為作曲家的基石，我也相信這首能作為青年樂團往後20年的啟程。」

吳曜宇說，透過手中的樂器嘗試將音樂背後的情感表達出來，永遠是他希望青年樂團可以做到的，「為了這個目的，我們一個音一個音極其挑剔地審視團員們演奏出來的樂聲，我希望給這群團員帶來的不只是音樂，也有對待音樂的態度。」

吳曜宇表示，這次除了青年管弦樂團團員，也特邀台北愛樂少年樂團首席群共襄盛舉加入演出，除了提攜後進，也有傳承的意義。

台北愛樂青年管弦樂團20周年音樂會將於4月29日舉行，地點在台北國家音樂廳。

交響樂團 青年 音樂會

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