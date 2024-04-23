「世界免疫周」疫苗接種護健康 衛福部前部長：人類最偉大成就之一

本為確保全球兒童都能受到疫苗的保護，世界衛生組織自1974年實施擴大免疫計畫（EPI），致力促進各國全面推動疫苗接種，降低疾病感染。林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延表示，各國皆有國家免疫計畫，且疫苗接種已為全球公認最安全、最成功且最具成本效益的傳染病防治措施之一，也是人類最偉大成就之一。

林奏延說，為提倡疫苗接種重要性，世界衛生組織從2010年起將每年4月的最後一周（4月24日至30日）訂為「世界免疫周」。今年主題為「人類可以通過免疫接種挽救生命」（ Humanly Possible： Immunization for All ），並同時慶祝EPI實施50週年的成就，以及強調疫苗接種對挽救生命的影響，與加強推動免疫計畫的關鍵時刻，呼籲各國持續透過系統性地規劃來對抗及預防各種傳染病，使所有年齡層對象都能獲得保護，讓更多人及其社會均能免於受疫苗可預防疾病之威脅。

疾管署說明，我國目前公費提供接種的兒童常規疫苗共有9種19劑次，以及新冠、流感疫苗等，使多數侵襲國民健康甚鉅的疫苗可預防疾病已有效控制，甚至消除。新冠疫情期間雖常規疫苗接種狀況有受影響，但隨國內防疫回歸常態，與衛生單位調整接種作業量能，使去（2023）年我國3歲以下幼童常規疫苗基礎劑及追加劑接種完成率達98%及93%以上，維持高接種完成率。在世界免疫周之際，也提醒家長應依照「兒童健康手冊」時程，按時帶幼兒及滿5歲至國小兒童前往接種疫苗，守護孩子健康。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正指出，除保護兒童外，為維護65歲以上長者健康，減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生機會與死亡風險，我國自2023年10月2日起擴大65歲以上長者公費接種1劑PCV13及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（下稱PPV23），兩劑間隔至少1年，若為肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、洗腎患者與機構住民間隔至少8周即可。

另為提升對55-64歲原住民健康保護，自今年1月9日起提供原住民公費接種1劑PPV23。肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力達75%，提醒符合接種資格者儘速接種，獲得完整保護，使保護效益最大化，減少IPD發生風險及疾病負擔。

此外，目前新冠疫情傳播風險仍持續，為保護感染新冠後易併發重症和死亡之高風險族群，自今年4月9日起開放65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾，接種第2劑XBB疫苗，以再提升保護力，有效降低門急診就醫及住院之機率。鼓勵前述三種族群已接種第1劑XBB疫苗且間隔12周（84天）者，儘速前往接種第2劑，讓防護不過期。而滿6個月以上民眾如尚未接種XBB疫苗，也請儘快接種，增強對抗目前主流病毒株之保護力。