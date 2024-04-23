小孩牙痛就要抽神經？ 換老牙醫結果大反轉

這樣是無良牙醫嗎？新北市有位民眾抱怨，說小孩門牙疼痛，他4月19日星期五晚上帶著去看牙醫，牙醫直接說要抽神經，這樣可以一勞永逸。

牙醫還說，小孩疼痛的牙齒先前就有補過，應該是又蛀牙了，這樣只能抽神經；如果同意抽神經，很快就好了。

這位民眾心想，先前他也曾經被牙醫說可能要抽神經，但當時那位牙醫很詳細說明抽神經有好有壞，說不定還可以治療，所以可以再觀察幾天。民眾不懂為什麼這位牙醫要急著抽神經？沒有觀察，也沒有說明優缺點。民眾心想，小孩還沒有成年，門牙如果現在就抽神經，恐怕撐不了幾年，以後牙齒壞了更加麻煩。當下決定不接受醫生的建議，而是問醫生可不可以先開消炎止痛藥，再觀察看看。

小孩吃了兩天的消炎止痛藥，到了第三天牙齒就沒有再痛了，星期日一整天都沒有吃消炎止痛藥。到了星期一這位民眾帶小孩去看另外一位口碑很好的老牙醫，老牙醫說小孩先前蛀牙補起來的地方，檢查看起來沒有狀況，應該沒有蛀牙，雖然不能完全排除裡面蛀牙的可能性，如果真的裡面蛀牙就要抽神經，但是初步檢查，應該只是因為小孩齒列不整齊，所以咬合咀嚼方式不正確，造成發炎而已。

抽神經是牙醫經常使用的治療方式，正式名稱是「根管治療」，又稱作牙髓治療，就是將受損、感染的牙齒內部神經和相關的結構處理掉，讓原本得要被完全拔除的牙齒可以有機會被留下來繼續使用。

但是健康的牙髓有神經、血管等組織供給充足的水分與營養，抽神經之後，一切的養分供給都會中斷，而且牙齒的整體結構和強度都會降低，更因為神經已被抽除，痛感無法傳達，很容易忽略不當咬合而動搖結構卻沒發現，反而造成牙齒的永久損壞。

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