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殷巴爾對布魯克納一見鍾情 邀樂迷進入聲響新境

中央社／ 台北23日電

今年是作曲家布魯克納200週年誕辰，布魯克納權威殷巴爾將指揮台北市立交響樂團演出「第四號交響曲」。殷巴爾回憶初看樂譜就一見鍾情，邀請台灣樂迷進入布魯克納的「聲響」新世界。

殷巴爾（Eliahu Inbal）今天接受中央社專訪時表示，布魯克納的音樂重點之一就是「聲響」，「布魯克納創造了嶄新的音樂聲響世界，他的音樂就像是從異世界而來，不要害怕會聽不懂，只要來音樂廳，單純讓整個人沐浴沉浸在音樂裡，慢慢就會了解。」

殷巴爾回想自己第一次接觸布魯克納的樂譜，是在他44歲時，當時擔任法蘭克福廣播交響樂團首席指揮，「之前我都是聽老大師的錄音，我也不喜歡布魯克納，覺得曲子很長、很慢、很沉重；當我在法蘭克福第一次看到布魯克納的總譜，可以用一見鍾情來形容。」

殷巴爾回憶，當時樂團拿了布魯克納的第三、第四及第八號交響曲樂譜給他，「我覺得這跟我之前聽到的完全不一樣。」殷巴爾說，布魯克納的音樂很現代，他越讀越喜歡，「有相見恨晚的喜悅。」

這次殷巴爾選的布魯克納「第四號交響曲」版本是修改版，「原版跟修改版我都願意指揮，但我覺得修改版比較有考慮到樂迷的心情，布魯克納使用同樣的素材，但重新創作，樂迷比較容易接受。」

為了讓聽眾更進一步瞭解布魯克納，北市交同步推出線上「布魯克納200」特別企劃，內容包含國際布魯克納活動線上巡禮、殷巴爾的音樂筆記以及導聆文章等等，音樂會上也有殷巴爾與布魯克納Q版人型立牌，歡迎樂迷打卡合影。

北市交「殷巴爾與安德佐夫斯基」音樂會將於4月26日在台南市文化中心演藝廳，4月28日在台北國家音樂廳舉行。同場音樂會還有鋼琴家皮奧特．安德佐夫斯基 （Piotr Anderszewski），將與樂團合作巴爾托克「第三號鋼琴協奏曲」。

交響曲 交響樂團 音樂會

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