台灣人考上秀才 仰賴神奇硯台遇寒不凍？百年假訊息！

螺溪硯是台灣珍寶，不過相關的傳說卻未必是真的。其中一個傳說是清朝時，有台灣人到對岸考秀才，遇到天氣嚴寒，很多考生的硯台都結凍，還好台灣考生的硯台沒有結凍，所以順利考完，而且獲得秀才。據說皇帝知道後，還特別找來這種硯台，而且誇獎這種硯台，這就是螺溪硯。

螺溪硯真的是很好的硯台，但是前面的傳說是真的嗎？中華傳播管理學會考察史實之後發現，恐怕只是道聽塗說的傳言，這個傳言在日治時期流傳很廣，連當時知名的日本實業家藤山雷太，都寫進自己的書中。藤山雷太曾經在昭和10年（西元1935年）來臺，隔年寫文章後來出版《台灣遊記》

藤山雷太的遊記，臺灣廣播名人王柏鐺曾經翻譯為中文，書名是《萬頃蔗園薰午風》，裡面提到：傳說清朝有讀書人去對岸參加秀才考試，因為天氣嚴寒，許多考生的硯臺都結凍，只有螺溪石製成的硯臺沒有結凍，考生得以作答，並且順利及格。清國派人取得原石製成硯臺，試用之後發現很傳奇，皇帝還寫下「螺溪石硯不遜於端溪硯」的文字。

藤山雷太引述的考生傳說，可疑之處很多，尤其台灣讀書人在清朝想要考取秀才，要去福建的省會福州參加鄉試。鄉試一般是在八月舉行，福州八月的天氣會嚴寒到硯台結凍嗎？光是這一項，就可以知道藤山雷太引述的考生傳說不可盡信。至於藤山雷太的文章提及，傳說中有一位清朝皇帝寫下了「螺溪石硯不遜於端溪硯」，當然更是查無實據。

藤山雷太是非常成功的實業家，很能分清楚真假，所以在他的書中有明白提到前面這些是「傳說」。儘管這些傳說未必是真的，但是絕對無損於螺溪硯作為台灣珍寶的價值。

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