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腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

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腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國內腸病毒進入流行期，且近期疫情快速上升，今年腸病毒門急診就診人次也創十年來新高，示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影
國內腸病毒進入流行期，且近期疫情快速上升，今年腸病毒門急診就診人次也創十年來新高，示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影

國內腸病毒進入流行期，且近期疫情快速上升。疾管署發言人曾淑慧今天表示，今年腸病毒門急診就診人次十年來新高，跟上周相比疫情成長不少；然而，重症數跟上一次2019年同期相比並沒有較嚴重，流行的腸病毒型別並不相同。林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延則說，腸病毒通常3至4年流行一次，但新冠後就沒有流行過。

疫情中心主任郭宏偉表示，腸病毒門急診就診計1萬1643人次， 較前一周9518人次上升22.3%，已達流行閾值（1萬1000人次） ，研判國內進入腸病毒流行期且近期疫情呈快速上升趨勢。

根據實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A型為主，易致重症之腸病毒71型及D68型病毒於社區零星檢出，為輕症個案，目前已進入流行期。郭宏偉說，上周出現一名南部25歲男性感染D68型，目前已經恢復。今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。

林奏延指出，我國在1998年腸病毒大流行後，幾乎每3至4年就會大流行一次，但是在新冠疫情之後就沒有流行過．他特別擔憂，現在這一批6歲以下的幼童缺乏保護力，有可能會在未來引起大流行。

曾淑慧說，前一波2019年腸病毒流行時，主要是71型，有5例重症，但是今年目前僅有1例重症，重症數量並沒有比較多。然而，門急診就診統計已經超過流行閾值，並且是十年來同期新高，仍要謹慎面對。

郭宏偉表示，腸病毒傳染力強，請民眾提高警覺，大人、小孩皆應確實做好手部衛生，並落實環境消毒，且應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具；家中嬰幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

此外，曾淑慧說，去年傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已經討論過腸病毒71型疫苗是否提供公費接種，但考量感染為零星散發個案，仍建議家長可以跟醫師討論後，再帶小孩自費接種；今年會再視疫情狀況評估接種建議。

腸病毒重症徵兆。圖／疾管署
腸病毒重症徵兆。圖／疾管署

疫情 腸病毒

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