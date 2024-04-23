貓吃飼料致低血鉀症？農業部：疑慮飼料已送驗

近期食安議題不斷，甚至延燒到寵物飼料，日前有民眾反應貓食用飼料後疑有低血鉀症，農業部表示，已立即通知台北市動保處依權責調查，已針對民眾檢舉之產品進行抽驗，如確實違反相關規定，最高可處25萬罰鍰。

農業部指出，北市動保處處昨天聯繫相關飼主，並到被檢舉的寵物食品公司將扣留同批產品帶回，也抽驗民眾檢舉的產品計6件，已送交農業部指定機構進行檢驗。

農業部表示，將確認抽驗產品是否符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，如經檢驗確認違反前開規定，將依「動物保護法」第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並依同法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品，並公開廠商名稱。

農業部表示，為釐清本案發生原因，農業部針對本事件已製作通報彙整表單，提供各縣市動物保護主管機關查報，由各地動物保護主管機關受理民眾申訴轄內寵物因食用飼料有低血鉀的案件，並加強稽查及抽樣檢驗，待收集完整資料後將邀集獸醫、營養、飼料安全及寵物病理等專家進行討論。

農業部提醒，若家中毛孩食用飼料後出現身體不適，如食慾下降、精神不濟、肌肉無力、多渴多尿等低血鉀症狀，應停止使用該飼料並儘速就醫，保留完整產品包裝、購買資訊及就診資料等，並將寵物性別、年齡、病史、血液檢查報告、食用飼料等資訊通報地方動物保護主管機關進一步調查，以確保寵物健康安全。