同癌不同命 醫病齊籲：無基因突變肺腺癌加速健保給付

肺癌目前是國內癌症的「三冠王」，發生人數、死亡人數及晚期個案比率均居首位，有一半以上患者確診時已是晚期，沒有腫瘤基因突變的病人，目前健保給付治療停留在傳統化療，但晚期患者「僅使用化學治療」與「使用免疫治療合併化學治療」相比，五年存活率相差超過兩倍。醫病團體齊籲，健保在肺鱗癌、小細胞肺癌給付第一線免疫藥物合併化療外，肺腺癌也應加速給付，趕上國際趨勢。

政府於2022年7月推動公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，肺癌患者比一般人平均少活9.7年，近10年來20至60歲的勞動力族群，罹患肺癌人數增加9成，占整體肺癌患者3分之1，且國內肺癌患者確診逾半已是晚期。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺癌中七成是肺腺癌，是政府精進晚期治療、提升存活率的重點，雖然肺腺癌病人以有腫瘤基因突變者居多，健保提供第一線標靶治療資源相對豐沛，但超過3成患者沒有腫瘤基因突變，免疫藥物合併化療是國內外臨床治療指引首選，但健保給付仍停留在化療，成為目前晚期肺癌最大的治療缺口。

陳育民說，大型臨床研究證實，無腫瘤基因異常的晚期肺腺癌病人，如第一線使用免疫藥物合併化療，相較只單用化療，前中位數存活期22個月，相較於後者的10.6個月，中位數存活期翻倍，死亡風險降低4成，健保在肺鱗癌、小細胞肺癌給付第一線免疫藥物合併化療外，肺腺癌也應加速給付。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀指出，肺腺癌有腫瘤基因突變者第一線建議使用標靶治療，沒有腫瘤基因突變者第一線建議使用免疫藥物或免疫藥物合併化療，是國際標準治療，但沒有腫瘤基因突變的肺腺癌，健保給付的涵蓋率僅17％，和有腫瘤基因突變者健保給付涵蓋國際指引的72%，相差4倍。

50歲張先生四年多前確診第四期肺腺癌，基因檢測後確定無腫瘤基因突變、不適用標靶藥物，屬於弱勢肺腺癌，聽從醫師建議自費使用免疫合併化療抗癌後，迄今無疾病惡化存活超過55個月；61歲卓女士約6年前確診晚期肺腺癌，同樣沒有腫瘤基因突變的她，經醫師評估後選擇自費使用免疫合併化療救回一命，迄今存活超過68個月。

台大公衛學院特聘教授陳保中指出，經濟發展下衍生的空汙PM2.5為肺癌致病元凶之一，本土研究已證實，PM2.5的濃度與肺癌發生率成正比，面對肺癌的兇猛威脅，政府應有通盤的應對策略。

以不抽菸女性的晚期肺腺癌病人為例，陳保中說，在相同的空汙條件下，有腫瘤基因突變者的五年存活率比沒有腫瘤基因突變者還高，且落差可達三倍，顯示前者因健保給付的標靶治療相對完整，因此預後較佳，反觀後者因健保在免疫藥物的應用不足，而直接影響到存活率，「政府有責任改善此健康不平等的現象，讓病人有公平的治療機會。」