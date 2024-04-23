影／阿里山林鐵觀光列車栩悅號啟航開賣 2日食宿遊不到7千元

嘉義縣阿里山林鐵7月全線通車，林鐵文資處將全新打造列車「栩悅號」、「福森號」公開標租，委由雄獅旅行社營運6年，栩悅號5月24日首航，遊程即日開賣，上午在嘉義市北門車站舉行啟航典禮，載賓客往返北門、竹崎站，首次搭小火車立委王美惠滿臉笑容說，「好興奮，好開心喔，難以言語形容。」

「栩悅號Vivid Express」由舊車廂重新彩繪改裝，為林鐵全新改裝第一台觀光列車，遊程提供五感體驗、高規格導覽服務及獨家路線，以及車內餐飲、紀念車票、在地特色伴手禮，讓旅客深度感受阿里山森林之美，還可入住全新「嘉義福容voco酒店」，2日遊超值價6999元起。

林業自然保育署副署長林澔貞、林鐵文資處長黃妙修、嘉市長黃敏惠、嘉縣副縣長劉啟東、雄獅董事長王文傑、董事總經理黃信川、立委王美惠等來賓舉行啟航典禮，來賓各拿搖鈴搖響後，栩悅號載賓客及媒體，以時速45公里往來北門、竹崎車站，戴耳機聆聽沿途田園風光導覽解說。

栩悅號外觀以阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」為概念彩繪，藍白色基底再用黃橘色點綴，色系低調

帶一抹活潑；獨家特色擁有360度環繞「透明駕駛室」，內裝大片窗景結合天然景色，搭配八聲道環繞音響，5節車廂共60個席次，供家庭、團體旅客使用半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉「瞭望席」，用不同角度觀賞自然美景。

栩悅號設計視聽嗅味觸等五感體驗，全程導覽耳機，比照VIP規格採小團制，每節車廂配導覽人員及隨車服務人員；餐飲由薰衣草森林選用櫻花、刺蔥、山葵等食材，推「山林限定饗食」以及微熱山丘客製獨家造型餅乾，打造全台海拔最高主題式下午茶；車內用阿里山高山茶及嘉縣花玉蘭花為概念打造專屬香氛。

黃信川說，林鐵全線通車前夕，規畫栩悅號運營，讓林鐵多元發展，串連食宿遊購行觀光產業，成為台灣鐵道觀光走向國際重要角色；全線通車後推出阿里山開往二萬坪「獨家路線」，欣賞雲海晚霞。