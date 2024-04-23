自認還不算老？ 調查：認老化比實際年齡晚
60歲的人認為75歲才叫作「老」，多數人不願面對自己的老化？隨著年齡歲月的增長，即使人們知道自己正在衰老，卻不願意承認老化，甚至認為老化的年齡相較實際年齡會來得更晚。專家指出，老化延後可能來自預期壽命和退休年齡增加，但不服老的情況將不利於民眾及早進行晚年規劃。
年齡老化時間延後
《NBC news》報導，柏林洪堡大學教授韋特斯坦與同事進行一項德國年齡老化的調查，參與者出生於1911年至1974年之間，調查年齡落在40歲至85歲，共計約有14000名參與者的數據。
調查結果發現，人們認為老化的時間點有所延後，也就是相較實際年齡更晚。其中，女性對年齡老化的認知時間點晚於男性，而對於健康狀況不佳或較孤獨的人來說，年齡老化的認知時間點則更為提早。
韋特斯坦解釋，人們對年老的看法會隨著時間改變，包括來自歲數、出生世代及健康狀況等影響因素，其中也可能與許多人排斥老化有關，甚至希望推遲老年的到來，對年齡老化產生刻板印象。
年齡老化非阻礙
《衛報》指出，年齡老化不見得會是壞事，若因自我限制而阻礙自己的晚年規劃，實在可惜。英國年齡組織慈善總監卡洛琳表示，即使是在70多歲和80多歲的時候，人們仍認為「老」意味著比實際年齡晚了幾年，這反映出對「老」的負面印象。
她強調，人們若能越早認知到年齡正在老化，將會對自己有所幫助，並且能提早做好準備，而「人們若感覺自己老了，就承認吧。」
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