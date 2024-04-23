可體驗「達文西」機械手臂 童綜合醫院醫科營27日登場
許多大學開設科系營隊，協助高中生探詢志向，童綜合醫院無教學體系，但舉辦「2024創新醫療科技體驗營」27、28日登場，盼透過其醫療科技，讓參與學生可以接觸「達文西機械手臂」、「Hugo機械手臂」等設備，親自體驗手術實際操作，培育更多優秀醫療人才。
童綜合醫院今年舉辦第二屆醫療科技體驗營，將於27、28日登場，並開放台中41所公私立高中職參加，由校方推薦2名學生報名遴選，最終共有60位青年學子，可全程免費參與。
童綜合醫院總院長童敏哲表示，童醫院為讓優秀青年學子快速接軌產業脈動、增進對醫療科技的了解、提升興趣，體驗科技對醫療行業的重要性，連兩天舉辦創新醫療科技體驗營，鼓勵青年學子參加，並培養對醫療科技的興趣。
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，體驗營將分成專題演講、實作演練兩大部分，專題演講主題包含「AI科技與醫學教育」、「尖端外科手術新視野」及「醫療大數據建構智慧醫療」，讓參與學生可以了解醫療科技未來趨勢。
實作演練則有「達文西」、「Hugo」兩種尖端機械手臂手術模擬，及內視鏡、軟式輸尿管鏡操作與手術縫合體驗；運用多樣化實境模擬、擬真體內環境的方式，讓學生能夠使用達文西、Hugo手動桿進行穿針引線、切除與縫合等技巧，體驗兩種不同尖端設備操作。
內視鏡操作則讓學生利用模擬箱學習腹腔手術實作；軟式輸尿管體驗則是使用高解析電子式影像與模型，體驗高靈活度的無創輸尿管、腎盂內手術；手術縫合體驗則是利用模擬器，讓學生練習手術縫合技巧，尤其繩結的纏繞與打法，考驗學生手指靈活、細膩度。
中市教育局主秘郭明洲表示，台灣醫療生態產業急遽變革，AI、高科技等智慧醫療日新月異，為培養優秀醫療人才，需要教育產業及早扎根，除了學校課程教育以外，也需社會與企業挹注資源共同培育，感謝童綜合醫院免費提供學子學習機會，能提早接觸國際醫療視野，規畫未來職涯。
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