桃園藻礁27公里約87％納保護範圍 要畫重要濕地方有異見

風電議題讓桃園藻礁再度浮上檯面，桃園藻礁全長約27公里，目前約87％已納法規保護範圍，剩白玉、大潭藻礁未入列。桃園市長張善政上任後，規畫將白玉藻礁畫設為重要溼地，此舉雖獲環團肯定，但地方居民擔憂捕撈鰻苗恐受限制，影響生計。市府回應，畫設重要溼地勢在必行，但居民意見也相當重要，會持續與地方溝通，預計今年綜合評估後提送報告書給中央審查。

桃園46公里海岸線中，包括許厝港溼地、草漯沙丘及觀新藻礁分別依相關保育保存法，畫設為國家級重要濕地、地質公園及野生動物保護區，87％已納法規保護，但白玉、大潭藻礁尚未納入。去年能源署公告在觀音設置風電共同廊道，外界憂心恐影響白玉藻礁生態。

經環團和專家學者建議，市府規畫將白玉藻礁畫為地方級重要濕地，預定畫設範圍，北起大堀溪出海口，南到中油公司三接站儲槽區北側潮間帶。去年9月26日並舉辦意見徵詢會，藉由會議說明白玉溼地畫設緣由及規畫範圍。

會議上環團多表肯定，桃園海岸生態保育協會理事長潘忠政說，前市府曾宣布將藻礁全列入保護區，最後卻跳票，如今終於有進展深感欣慰，若白玉藻礁確定畫為重要溼地，風電業者就需另謀上岸路徑，不必擔心藻礁被工程破壞。

但在地議員許更生說，畫設重要溼地對居民影響大，許多靠捕撈鰻苗維生的民眾都反對，觀音人從日據時期開始，就在此抓鰻苗，擔憂會影響生計；他認為真正影響藻礁的是汙水排放，若真想保護藻礁，建議先處理好廢水，再來談溼地畫設。

環保局海資處指出，溼地保育法允許「明智利用」，原則上會將捕鰻苗納入允許範圍，其他例如戲水或風箏衝浪，只要納入都不用提出申請。

副市長蘇俊賓表示，與會人員對於白玉藻礁的保護具有共識，但對於保護方式意見分歧，針對正反意見市府都會納入評估，目前已舉辦1場工作坊，後續還會舉辦2至3場課程講座加強與民溝通；市府取得多數共識後，預計今年提送內政部重要濕地審議小組審議。