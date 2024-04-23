藻礁生態、綠電難平衡 專家直指3問題

海洋生態保育與離岸風電開發難雙贏，行政院環保署前副署長、海洋大學教授邱文彥直指台灣現況有3大問題，包括事前未做好生態調查、規畫草率、海洋空間規畫人才缺乏；追根究底，政府要有通盤規畫的能力，中央相關部會和全台海洋系所應強化培訓專業人才，重點是與專家、地方民眾做好溝通，才能避免爭議。

邱文彥表示，海洋空間規畫在國際上的基本原則是「陸海交互作用」，意味規畫離岸風場時，不能只想到風場設置地點，而要通盤考量電纜和接收設施、配電系統如何在陸域和海域間銜接，也要釐清上岸地點是否為環境敏感區，尤其桃園藻礁議題備受關注，維繫生態環境的穩定性相當重要。

「既然開發和保育要兼顧，必須了解當地有無特別的生態環境，開發廊道後會產生什麼衝擊？」邱文彥說，風電業者施工時通常採用「犁埋法」，挖開地表、埋設電纜的過程勢必破壞海岸的地貌和生態系統，因此事前應先做好生態調查，才能判斷共同廊道通過何處衝擊最小；做好調查也是政府的職責，不該讓業者自己搞定環評。

邱文彥指出，台灣缺乏海洋空間規畫人才，「做都市計畫的人不懂海洋，從事海洋工作的人不懂規畫」，海洋相關系所應思考強化培訓，包括國家海洋研究院、海洋保育署、海委會也可推廣相關課程，讓學規畫的人熟悉海洋生態系統觀念。

台灣蠻野心足生態協會專員施仲平說，桃園藻礁問題在市府規畫設置重要濕地後，雖暫時解決，但同時凸顯能源署規畫流程粗糙，未來應設法完備相關規定，並廣開公聽會、說明會釐清民眾和環團的疑慮，「不是能源署找了專家，自己決定後就說了算。」