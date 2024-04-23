日本哈密瓜檢出殘留農藥 邊境攔截退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次共14項產品違規，包括韓國進口「比薩醬」防腐劑超標、日本進口哈密瓜檢出農藥殘留不合規定等，全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如中國大陸冷凍菠菜段、日本原木筷、加拿大紫海膽卵等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批承宜國際有限公司從韓國進口的「比薩醬（Pizza Sauce）」，被檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯（以對羥苯甲酸計）0.14 g/kg超標，共180公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，台灣現行沒有訂定比薩醬的防腐劑含量標準，而是依輸入報驗資料換算，回推原料中的防腐劑含量是否合格，而這批的醋、醬油等成分防腐劑含量都超標。

林金富說，業者過去半年來僅有這次違規，將從一般抽批調整為加強抽批，至於整體從韓國進口的比薩醬也只有這批違規，因此邊境仍維持一般抽批。

另外還有1批東和水果有限公司從日本進口「鮮哈密瓜（FRESH MELON）」，則是被檢出殘留農藥Pyrifluquinazon 0.02ppm，共45公斤依規定退運或銷毀。

林金富說，業者是首次違規，將調整為加強抽批，目前日本進口哈密瓜過去半年已累計2批違規，雖然還不到調整抽批比例的違規程度，仍採一般抽批，但食藥署將持續監測。