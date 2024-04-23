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季節交替頻尿憋不住 恐是膀胱過動症找上門

中央社／ 台北23日電

春天乍暖還寒，最近常常尿急跑廁所，醫師提醒，如果出現3大症狀，包括白天排尿8次以上、夜間起床排尿2兩次以上、急尿感甚至急迫性尿失禁等，小心膀胱過動症找上門。

氣候不穩定為何會導致膀胱過動症，書田診所泌尿科主任醫師張雲筑今天衛教記者會中說明，季節交替時節，氣溫震盪劇烈，交感神經與副交感神經難以穩定運作，因此血管或是膀胱、骨盆底肌肉異常收縮，造成頻尿或急尿的臨床症狀。

在台灣，膀胱過動症盛行率約17到28%。不過，張雲筑指出，年輕族群是女性略高於男性，65歲以上則是男性略高於女性，主要是跟男性隨年齡漸長，開始出現攝護腺、結石等問題有關。

張雲筑表示，年輕女性容易膀胱過動症的原因，還是在於自律神經不穩定的狀況比較明顯，工作或家庭生活壓力都會刺激神經，加上年輕女性感染機率較高，比方說親密行為或憋尿等，膀胱過動現象相當普遍。

她以34歲許小姐為例說明，從事金融業，平常咖啡不離手，從學生時期就比別人常跑廁所，才剛解完尿不到半小時，就覺得膀胱又漲滿而緊繃，因此外出總是到處找廁所，最近半夜被尿意驚醒的次數高達2至3次，連帶影響白天精神不濟，工作效率大受影響，前來泌尿科檢查發現是間質性膀胱炎合併膀胱過動症。

另外還有1例是71歲李先生，本身有攝護腺肥大的病史，為改善排尿無力、餘尿不盡，已服用藥物治療數年，然而最近1、2個月發現尿意來的又急又猛，好幾次趕到廁所都險些漏出尿來，檢查結果為攝護腺肥大合併膀胱過動症。

治療方面，張雲筑提到，生活習慣的調整相當重要，建議膀胱過動症患者減少刺激性飲食如咖啡、茶、辛辣食物，戒菸、適量攝取水分等，正規治療則包含藥物，物理治療或手術治療，須經由泌尿科醫師的評估及良好的醫病溝通選擇合宜的治療方式。

她最後提醒，不論頻尿、急尿或夜尿，第一個影響到的就是生活品質，對於睡眠、社交、工作等方面造成困擾，若持續坐視不理，真正的病因未改善可能會造成身體機能的損害，當有相關症狀時，應儘早就醫治療。

廁所 過動症

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