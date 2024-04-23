未來一周雨彈強襲！掌握即時雨況 內行曝1招「比看氣象網站更快」

大雷雨要來了！未來一周天氣不穩定，滯留鋒今（23日）起南北徘徊一周，易有短時強降雨，提醒民眾外出要注意。有網友也分享，如果要外出又想了解當下雨勢的話，比起看即時氣象網站，一方法更有用，引發熱議。

該名網友在threads分享，要去台北前確認是否有下雨，最好的方法，就是直接去看各觀光景點的線上直播，比即時氣象有用。該文釋出20小時後，已吸引近4千讚、400個轉發。

對此，底下留言區紛紛表示，「這什麼酷東西」、「好聰明，之前完全沒想到」、「我上次也是要去福隆星巴克前，先看一下直播天氣好不好」、「士林夜市這即時影像，我之前有看到二個可愛的妹子對著鏡頭打招呼。然後我不知道怎麼穿衣服也會看這台，看看北部上班族穿得保暖還是清涼」、「其實可以看全台監視器就好耶，更方便」。

另外，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起至28日滯留鋒在台灣附近南北徘徊，鋒面結構並不扎實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有「中小尺度對流系統」發展，當其影響時，常伴隨「雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯等」小範圍的「劇烈天氣」，應慎防致災可能；當其通過或能量耗盡後又會出現空檔。

下周一（29日）滯留鋒北移，下周二至四（30日至5月2日）滯留鋒再逐漸南移至台灣附近。但期末的模擬，模式持續調整中，吳德榮說，台灣並未脫離滯留鋒南北徘徊的多雨型態。