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高鐵假期推澎湖菊島小旅行專案

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
「澎湖菊島小旅行」含高鐵+船票+交通接駁及租借機車+經典行程。圖／台灣高鐵提供
「澎湖菊島小旅行」含高鐵+船票+交通接駁及租借機車+經典行程。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵表示，一年一度的澎湖盛事「澎湖花火節」即將登場，即日起推出高鐵假期「澎湖菊島小旅行」專案，精選3條3日輕鬆遊行程，內容包括高鐵來回車票加布袋港來回船票與交通接駁及租借機車、一日遊行程，平日台北出發最低每人只要5480元起。另為鼓勵中南部旅客搭高鐵出遊，旅客於6月30日前選購高鐵假期「優惠起點 限時搶GO」專案，從台中（含）以南的車站出發入住指定飯店，每人最多可省250元，再贈雙面隨身提袋。

台灣高鐵公司表示，5月2日開幕的「澎湖花火節」，今年將以「航海王」經典動漫角色為主題，結合煙火展演的視覺饗宴，帶給旅客特殊又難忘的花火饗宴；此外，廣受文青喜愛的「朦朧潮濕的一天」奈良美智特展，也正巡迴至澎湖展出，無論是奈良美智的頭號粉絲，或是先前錯過展覽的朋友，都可以利用觀賞花火節的機會，感受澎湖夏日豐富多元的精采活動。

高鐵假期「澎湖菊島小旅行」規劃3條豐富行程，無論喜歡水上活動，或者悠遊穿梭在本島的各個知名景點，都可依照個人的喜愛與需求，自由選擇搭配：租借機車、浮潛、跳島遊等各種澎湖旅遊的必玩行程，平日兩人成行從台北出發，每人只要5480元起，產品包含高鐵至嘉義站的來回車票、車站至嘉義布袋港的交通接駁以及布袋至澎湖馬公船票。現在就到高鐵假期網頁，預訂您的菊島花火之旅。

此外，為鼓勵台中以南旅客搭高鐵出遊，高鐵假期「優惠起點 限時搶GO」專案特別精選台中、高雄各3家優質飯店，包含指定區間（台中以南各站）高鐵來回車票加飯店住宿一晚，購買行程即贈雙面隨身提袋一個，且每人最多可再省250元；以平日入住高雄義大天悅飯店為例，台中出發至左營，高鐵來回車票加入住飯店一晚+免費接駁，每人最低只要2590元起，比常態商品便宜250元。不必辛勞駕車、不用費心規劃，歡迎旅客搭高鐵出遊趣，以優惠價格輕鬆享受一趟國內小旅行。

「澎湖菊島小旅行」精選3條3日輕鬆遊行程。圖／台灣高鐵提供
「澎湖菊島小旅行」精選3條3日輕鬆遊行程。圖／台灣高鐵提供

澎湖 飯店 高鐵

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