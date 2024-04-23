大學街訪必看！Dcard Video人氣成員Top 10 追蹤了沒

Dcard Video為何爆紅

說到街訪型YouTuber，除了哈哈台、孫女來了，當然少不了大學生喜愛的Dcard Video！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看十大Dcard Video人氣成員究竟是哪幾位吧！

Dcard Video自2016年創立頻道以來突破120萬人訂閱，「Dcard調查局」針對不同題材前往全台多所大學進行街訪，除了主持人外，Dcard Video幕後製作團隊也在街訪尾聲「主委加碼」現身討論，還自行設計搞笑訂閱片頭，不僅意外成為廣受網友熱烈討論的網紅，成員IG追蹤人數更是突破萬人以上。



image source:翻攝FB／dcard.video

No.10 Ellie

IG：yuhsuan.ee

擔任剪接師的Ellie，是團隊中的高個美女，文靜氣質外型在IG上圈粉無數，隨著鏡頭前曝光次數增加，精闢的言詞分析也常常成為觀眾矚目焦點。

日前Ellie在Dcard尋奇單元示範綁馬尾，平時很少綁馬尾的Ellie，除了讓Rio瘋狂稱讚，「我覺得變不一樣了，而且會給人比較幹練的感覺」，一旁的Andrew也形容像是日本搖滾樂團ZARD主唱阪井泉水，「感覺很適合換體育服開始跑大隊接力」，網友也表示，「Ellie綁馬尾超讚」、「Ellie越來越活潑欸，主持的拷問下回答還能連到前面文章，反應超快，高情商但又好笑不冷場，長得還很氣質，暈」。

No.9 YY

IG：yy___0306

YY（逸筠）從國中時期就是動漫迷，平常喜歡穿著水手服搭配雙馬尾或雙辮子，在網友心中也留下可愛俏皮形象，除了在Dcard Video擔任剪接師，她也獨自經營個人YouTube頻道「YYの少女日記」，過年突擊失聯同學影片更是累積逾12萬人次觀看。

去年12月YY與主委、Rio拍攝Dcard報報「破解Dcard辦公室三角習題」，YY飾演的角色也被網友稱讚，「YY真的超正」、「YY長得超像宮下玲奈」，個人頻道影片企劃能力、拍攝風格也受到不少觀眾認可，「點進來看拍得蠻有趣的」、「好有趣的企劃」、「聲音真的好聽所以訂閱了」。



No.8 曼曼

Threads：mandora0104

負責Dcard Video企劃的曼曼，人美心善的她拿下「樂於分享的全心分享大使」頭銜，不僅被稱讚看得見同事進步的地方，不少觀眾也有感而發表示，「曼曼真的很用心對待每一個人」、「曼曼講話很有條理，三觀也很正，真的超喜歡曼曼」。

2022年曼曼在不限時動態環節開箱，以前擔任惡搞節目工作人員時期，入職一個禮拜就被製作人抓來當臨演黑歷史，她也透露直到現在還會有人因為該片段認出她，讓網友驚呼，「好喜歡完全沒有偶包的曼曼」、「曼曼就算戴黑框眼鏡還是可以看出是漂亮女生耶！而且其實外表沒什麼變」、「曼曼真的越來越漂亮」。

No.7 Zona

IG：zona.ccc

Dcard Video團隊裡的社群擔當Zona，也是網友心目中的人氣成員之一！在IG上累積6.8萬名粉絲追蹤，平時喜歡透過短片和粉絲分享自己的日常生活，從Dcard實習生剪輯影片開始，一路過關斬將成為正式員工，主動提出希望能經營社群工作，受到主管及同事們嘉許，不只因為「狂愛龍捲風」封號爆紅，也經常在影片中帶動歡樂氣氛。



Zona先前在Dcard報報中飾演《黑暗榮耀》角色李蓑羅，意外引發網友好評，「Zona化妝超美的」、「Zona這個裝扮好漂亮」、「Zona好適合這髮型！一度認不出來！氣質度上升！」。

No.6 戶米

IG：laurenx0401

企劃戶米曾分享自己在走鐘獎見到Dcard串場採訪影片，喜歡到馬上拍下來放在IG限時動態，當時甚至被Zona轉發，沒想到去（2023）年就加入Dcard Video團隊，後來經常現身於街訪影片中，主持風格也越來越受觀眾喜愛。

戶米今年生日適逢愚人節，同事特別揪玩阿瓦隆惡整她，也讓戶米中途甩門落淚離去，直到發現鏡頭、看到生日蛋糕才破涕為笑，網友也表示，「看完覺得戶米真的是人美心善，其實無論有沒有整，那個甩門也很輕微，她反而還檢討自己，真的是個溫柔的小倉鼠」、「戶米真的好善良好純潔，心裡自知被整還是為了整個團隊的影片拍完它」。

No.5 Andrew

IG：andrew_fc0306

Andrew（王芳晟）為團隊裡的企劃，和Rio被網友並稱為「Dcard雙帥」，也有觀眾指出Andrew長得很像男團嵐的成員二宮和也，爆發共鳴，「第一次出現的時候我就覺得好像」、「二宮太太和Dcard粉直接笑出來」。

Dcard Video也特別製作Andrew婚禮紀錄影片，許多粉絲從靠杯星球「芳晟學長」認識Andrew，因此感動表示，「Andrew全家高顏值欸」、「從芳晟學長看到Andrew，到現在看到成為人夫，真的有種莫名的感動」、「Andrew太幸福了，大家顏值都太高了」。

No.4 主委

IG：ktgn556412

Roy自稱「蘆洲主委」，從實習生開始進入Dcard團隊，一路到2022年轉為正式員工，平時以幽默搞怪又自帶迷因的短影音風格受到關注，有次被網友直指長得很像藝人薔薔（林嘉凌）的媽媽，因此特別戴上假髮變裝合體，影片曝光後截至目前為止也突破113萬人次觀看。



近期Rio特別擔任PD，邀請主委和女友妍妍登上節目進行甜蜜一日約會，主委情侶檔互動也讓網友留言，「主委比較像女友，蠻閃的但又很好笑」、「主委是人生勝利組」、「主委好鬧我快笑死，妍妍也很能get到主委的點，真的太合了」。

No.3 大書

IG：shuyi1117

平常若有關注Dcard Video團隊街訪影片，肯定會對大書非常印象深刻！大書曾在節目上被戶米稱讚很會觀察和照顧別人，心思特別細膩，採訪時自然流暢的主持方式更是受到網友讚賞。

日前大書為了挑戰交友軟體實測，在Evan遠端指導下打扮成女裝，拍攝照片後放上交友軟體，沒想到求認識邀約如雪花般飛來，特別企劃也讓觀眾對大書刮目相看，「大書化妝還蠻有架勢的」、「大書是否太樂在其中」、「到後面完全在姨母笑，沒想到大書能贏，而且是把主委壓在地下摩擦的那種全勝」。



No.2 Leo

IG：leopremiere

說到Dcard Video團隊靈魂人物，絕對不能忘記Leo！他曾經是Joeman《Joe是要對決》等節目剪輯師，跳槽到Dcard後，因為採訪時一句「走啦林森北，看是哪一間齁，今天我出、酒錢我出，匡幾個小姐匡起來」爆紅。

Leo去年與Zona搭擋，和另一隊Rio、大書挑戰酒精路跑，用手機拍攝「這是我的第一杯」、「這是我的最後一杯」，沒想到最後卻不勝酒力下線，Leo事後也直呼「我以為我不會爆掉...老人家了」，網友看完影片也表示，「Leo真的飽讀詩書，在電線桿跳舞跟尿尿小童的部分也很好笑」、「Leo那組喝的量級完全不一樣」、「Leo不愧是在主場，表現一級棒」。

No.1 Rio

IG：binlin1305

素有「Dcard陳柏霖」之稱的Rio（余秉霖），自從擔任企劃以來，以帥氣外貌、精湛主持功力廣受好評，在個人IG上累積逾21.8萬名粉絲追蹤，私下與百萬YouTuber阿滴也擁有好交情，特別是參加Dcard春酒時，扮演鄭運鵬的帥兒子德德更是引發關注。

Rio透露國中的時候覺得自己沒有很好看，高中開始才比較有自信，泰國系帥哥長相也讓他去泰國旅遊時，經常被誤會是當地人，讓不少人身有同感，「作為一個泰國人，Rio真的是泰國型的帥哥」、「覺得Rio的帥可以聊一整集」、「我覺得Rio真的很有泰國校園劇裡帥哥的感覺，濃眉大眼，笑起來又很陽光，最一開始追蹤Dcard就是因為看到帥哥啊」。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月18日至2024年04月17日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Dcard Video成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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