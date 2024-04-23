2024十大推廣永續YouTuber！一起做出對世界更好的選擇

保護地球，你我有責！

「永續」兩個字說得容易，但你知道應該怎麼做嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你認識時下網路聲量最高的「推廣永續YouTuber」。

這些YouTuber有的推廣蔬食、純素文化，不但走訪店家拍攝美食還研發食譜，教你輕鬆在家健康無肉飲食；有的製作議題探討教學影片，帶你了解SDGs、ESG的定義，思考為什麼需要努力實踐；有的教你怎麼開始斷捨離、切割物慾，展開極簡新生活；有的動手改造日常物品，讓它們變身再利用，減少無謂浪費，戒斷不必要的購物行為。

每一次的消費，都是在為想要的世界投票，讓我們一起開始美好永續新生活，為地球的未來盡一份心力吧！

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No.10 Minimalist Paik極簡小白

YouTuber界的環保生活智慧王！從來沒有真正露臉，也沒有說話旁白，只用字幕、實際操作聲與音樂來製作改造物品教學的「極簡小白」，透過驚人的創意與巧手，讓網友只要打開影片跟著做，就能擁有把廢品變寶物的DIY能力，被讚為聰明再利用、親身實踐永續生活的神人。

日常隨處可見的物品透過改造，可擁有更實用的新功能，熱門影片「9種不起眼的物品巧利用」獲國內外網友欣賞，已累積1817萬觀看次數，不僅口罩耳繩變成束帶，瓶蓋、購物袋、牙刷套都能有新的用途。該頻道也分享「物品斷捨離指南」，比如出水不流暢的筆、紙質地圖與旅遊手冊、該淘汰的電子設備、繳費通知單、過多的相框、故障不會修理的電器、失效的會員卡等，網友稱讚「非常實用的資訊，謝謝分享」、「現在的地球和環境很需要更多同你這種的生活方式去實踐環保，向你看齊，又喚起自已對執行環保的責任心」。

No.9 草獸派對 Taiwan Vegan Frenzy

不走傳統路線，加入了新潮與嬉皮元素，創辦人Sidney用獨角獸做為發想，將草獸派對定義成一個「生活節」，成為包含音樂演出、講座、市集的複合式活動，來推廣蔬食永續概念，掀起蔬食圈的新風潮。最初因為愛動物，決定開始成為Vegan（純素主義者），從非常簡單的一點點概念，逐漸發展成現場活動的誕生，強調透過「講座」邀請具有經驗與見解的訪談者，來傳達草獸理念的重要性。

頻道中介紹了純素的零殘忍刺青、最環保的Vegan避孕方式，記錄草獸派對生活節的舉辦狀況，並針對素食者可改善的技巧給建議，網友也留言回饋，「吃素食慾變好，身體變健康，生活生命更寬廣真誠」、「感謝身邊願意一同吃素食的朋友，也會小小的希望自己能帶動身邊的人，只要減少吃肉就能減少動物的痛苦」、「我也是當天決定不吃肉轉成Vegan後面對著超多的打擊... 但也感謝身邊的朋友願意跟我吃素」。

No.8 台客劇場 TKstory

由編導製作人、導演林冠廷創立的YouTube頻道「台客劇場 TKstory」，從自身與家人出發，了解生活實驗所帶來的體悟與效應，透過不同思考與討論，來實踐生命觀察。

雖然他曾坦言，從不認為自己是環保YouTuber，不過，頻道中實際拍攝了多部與永續環保有關的主題，如「讓三歲小孩教我如何改善全球環保問題」、「餐盒如何發電？廢紙容器大變身」、「愛地球人生一週累積多少垃圾」、「垃圾沙城堡？到垃圾沙灘來玩並淨灘」等，透過影片的記錄，引起社會對相關議題的關注。

許多網友提到，觀看台客劇場的影片，激發他們對生態與環境議題的思考，「讓我開始意識到環保的議題」、「非常喜歡你的生活態度、你的家庭氣氛、你的動靜平衡、你的積極改變、你的勇敢實踐、你的時間運用、你的人生管理，很受到啟發」、「你的影片總是直戳重點！希望有更多人看到」。

No.7 夠維根Go Vegan

「吃素可以參加健美比賽嗎」、「介紹葷素共食餐廳」，有趣的題材加上蔬食、素食的理念，成了YouTuber「夠維根Go Vegan」頻道吸睛的理由。從介紹全台大大小小的素食店，到親身實驗打破外界對傳統素食的刻板印象，團隊經營至今歷經人員變化，不變的是努力推廣「Vegan」的理念，支撐他們繼續走下去。

成員的親身試驗，成功引起吃素者的經驗分享，比如想了解外食族吃素不易，可以看「挑戰台北1周只吃1000元｜素食真的很貴嗎」的影片，有網友回饋，「如果3餐都外食，每餐70元，1000元不夠吃」、「老實說我覺得有時候素食真的比葷食貴，但是如果吃素食自己煮，就比自己煮吃葷還便宜」、「辛苦你了，真的親身嘗試過才知道不容易啊，還要兼顧營養蛋白質」。

No.6 末羊子 dontkjoanne

經常分享極簡方法、教大家怎麼斷捨離的末羊子，本身是一位整理師，更是一名極簡生活實踐暨推廣者。學生時代的她，其實是個購物狂，結束瑞士交換學生的行程當下，發現自己竟然累積了一堆東西，讓末羊子逐漸思考對生活的想像，開始往極簡主義邁進，推出書籍《末羊子的極簡日常提案》，強調「馬上丟╳不再買」的重要性。

末羊子認為，執行極簡生活是一種更認識自己的過程，不僅單純減少東西，而是珍惜物品、重視實用的概念，網友也贊同表示，「要斷捨離也是可以保留自己想要收藏的東西」、「極簡其實也可以很生活化，有東西只要不要過量也很棒」、「一方面留住自己堅持的地方 另一方面又能變得更好」、「整理乾淨舒適，真的是會增加在家的意願，更會減少不少不必要的花費」。

No.5 志祺七七 X 圖文不符

2015年，創業家張志祺成立「簡訊設計」，接案處理懶人包、互動網頁等行銷計畫；2018年成立YouTube頻道「志祺七七X圖文不符」深入分析時事，舉凡永續發展、氣候變遷、環境保護、能源議題、教育理念與當下熱門事件，都能成為他講解的主題，被網友稱讚為含金量高的知識型YouTuber，目前已擁有142萬位訂閱。

該頻道介紹的永續相關議題包含「永續發展目標SDGs是什麼？」、「假環保『漂綠』套路大公開」等，許多網友看完之後紛紛留言，「值得從一件小事開始改變做起，就可以慢慢對這個環境有貢獻」、「我們學校的校訂必修就是在上SDGs，做其中一項議題做了一學年」、「最近的課剛好上到這個議題，回來翻77影片做為參考」、「看了這部影片終於完全了解什麼是SDGs了」。

No.4 Goldfish Brain金魚腦

被稱為「台版廣末涼子」，這位愛拍片、愛畫畫、愛唱歌的女孩，有著短短的頭髮、甜甜的笑容，她就是台灣與烏拉圭混血、經常推廣環保理念的YouTuber「金魚腦」！當初因為不想被畫畫變成學術研究的痛苦束縛，選擇在大三休學，思考人生下一步，誤打誤撞開始拍攝環保主題影片，當上YouTuber，甚至創業開了一家無包裝二手商店成為老闆娘。

目前這家開設在淡水區三民街的「金魚腦1.55M二手商店」，已從無包裝商店轉型成二手商店，也有經營線上官網，粉絲們留言支持，「加油加油，正向陽光的養分一定會滋潤成功的的樹苗」、「逛過很多二手商店！阿金的店真的是我看過最最最好逛又最乾淨整齊的」、「可以考慮拍一下影片介紹，讓顧客更能認識店內二手商品的價值」。

No.3 野菜鹿鹿Veggie Deer

創辦人鹿比和小野這對溫馨可愛的情侶檔，2018年11月開始交往，1個月前求婚成功變成準夫妻。兩人從曾經的大口吃肉、無肉不歡，轉變為蔬食推廣者，還用心研發出好吃的植物肉，推出台灣第一本植物肉料理書，成功打破蔬食較為單調、素肉味道太重的印象，讓肉食者也能簡單入門。

看著頻道中分享的一道道食譜，從全素雞肉飯、全素梅干扣肉、素食塔香脆腸，鹿比的廚藝堪稱是大長今等級，詳細的教學讓網友們能輕鬆跟著做出美味菜色，「看起來超級好吃，簡單可以做做看」、「食譜書+1，最近一直在練習做素菜」、「不用再忍受素料，可以開心地吃天然素了」、「感謝你們研究這麼多模仿葷食的素食，而且是不用素料做，超級佩服」。

No.2 找蔬食Traveggo

「你的每一個決定，都能影響地球環境！」提倡蔬食、純植飲食的YouTuber情侶檔Hao跟Yang，一起創立了推廣蔬食、關懷畜牧議題的頻道「找蔬食Traveggo」，強調人們應該「有意識的生活」，找到與地球萬物美好共存的方式，希望帶給大家環保也能擁有高品質生活的觀念，累積了25.4萬的訂閱者。

不管是實測素食交友軟體、開箱植物肉漢堡排、特搜各縣市素食店、推薦東京蔬食拉麵等，兩人透過新穎的主題來傳遞蔬食減碳、永續發展的精神，讓網友相當讚賞，「好想吃素雞肉飯」、「看完找蔬食推薦直接訂位」、「雖然不是素食者但會很想嘗試看看這樣的特色料理」、「真的很棒的理念！希望大家一起吃素」。

No.1 NanaQ

「我是一位沒有化妝品、沒有保養品、在家不用衛生紙、只用水洗澡、衣櫃25件衣服、鞋櫃4雙鞋、注重健康、隨手做環保、嚴重潔癖、極簡生活的自律女。」一出現就掀起網友熱烈討論的年輕女孩「NanaQ」，頻道以分享極簡生活為主，對她而言，邁向極簡生活、把重心放在體驗本身而非物慾的想法，能讓時間與空間變得更多，也更知道自己的人生想要什麼。

NanaQ常用條列方式介紹極簡生活方法，追求更有效率地度過每時每刻。雖然存在反對與質疑的聲音，不過也有許多喜歡她風格的網友給予留言肯定，「在努力開始極簡的過程覺得有被激勵到」、「當你分享對衣服的價值觀『流行是一時，經典才是王道』瞬間點醒了我，我也開始檢討自己的購衣行爲」、「妳的影片好棒！學到很多以前不知道的事情」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月20日至2024年04月28日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『推廣永續概念的YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



