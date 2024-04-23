快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百大最佳機場排名 桃機躍居全球第66！進步16名、網路好感度上升原因揭曉

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView

﻿image source: FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

文／蔡瓅萱

英國調查機構「SKYTRAX」於17日公布2024年度「全球最佳百大機場排名」，卡達哈馬德國際機場（Doha Hamad）超越去年的冠軍新加坡樟宜機場（Singapore Changi），成為2024年的最佳機場。至於台灣的桃園國際機場，則由去（2023）年的第82名進步至第66名。

全球最佳百大機場揭曉！亞洲國家佔前10名半數

新加坡樟宜機場曾多次在SKYTRAX的調查中獲得第1名，不過2021年、2022年都被哈馬德機場奪走冠軍寶座，去年樟宜機場重回第1，不過在今年又再度落居第2名。前10名依序為哈馬德國際機場（Doha Hamad）、樟宜機場（Singapore Changi）、仁川國際機場（Seoul Incheon）、羽田機場（Tokyo Haneda）、成田機場（Tokyo Narita）、夏爾．戴高樂機場（Paris CDG）、杜拜機場（Dubai）、慕尼黑機場（Munich）、蘇黎世機場（Zurich）、伊斯坦堡機場（Istanbul）。

排行榜中可以看見前10名中有一半的機場都位於亞洲，歐洲的機場也佔據了4名。美國的機場排名則普遍不高，皆未進入前20名，，最佳的西雅圖國際機場也只有24名，相較去年退步了6名。進步最多的則是日本沖繩的那霸機場，從去年的199名一口氣攀升至第91名。

桃園機場排名66進步16名　5個項目評比進入全球前10

台灣桃園國際機場在SKYTRAX全球百大機場調查中的最佳排名為2019年的第13名，之後便沒有再出現更好的名次，去年更是跌至第82名。今年的排名雖然沒有有回到2019年的巔峰，但已進步16名，來到第66名。此外，在年旅客3千萬至4千萬區間的最佳機場、最佳安全檢查、最乾淨機場等項目，桃機皆是全球第9名，最佳行李遞送為全球第8名，最佳證照查驗更是全球第5名，共有5個項目擠進全球前10名。

在Covid-19疫情解封後，桃園機場的旅運量明顯復甦，2023年度超越3千萬人次，已恢復至疫情前的73%，旅客出入境通關、轉機、購物、餐飲、聯外交通等各方面的需求也隨之提升。因應客運量及相關需求，桃園機場偕同各單位打造高效率的通關服務，進行設備汰換，透過智慧系統改善行李輸送和自動通關流程，在去年轉型智慧化機場，這些成果也反映在今年排名的行李遞送和安檢項目中。

近2年網路好感度比較　桃園機場近一年正面情緒提升

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「桃園國際機場」在2022年至2023年（2022/0420-2023/04/18）間的網路好感度中負面情緒大於正面情緒，好感度比值為0.88；到了近一年（2023/0420-2024/04/18）則能明顯看見正面情緒高過負面情緒，好感度比值為1.43，顯示網路輿論對於桃機的看法確實有所轉變。不過像是系統異常、漏水等先前為人詬病的設備問題還是需要改善，才能夠在國際排名中更往前進。

「桃園國際機場」2022年至2023年網路好感度

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「桃園國際機場」近一年網路好感度

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月20日至2023年04月18日、2023年04月20日至2024年04月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『桃園國際機場』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

延伸閱讀

桃機全球排名雪崩式下滑69名！「非洲豬瘟攔檢站」遭指罪魁禍首　網高度關注這5大評比結果

夏天來了！擔憂「缺水、缺電」近一個月網路聲量破萬


桃園機場

延伸閱讀

怎能不愛朴寶劍！機場收下粉絲信還加碼親簽名

朴寶劍、Danielle接力現身！粉絲塞爆桃機爭睹偶像

桃園機場世界地球日活動 邀百名學童認識綠色機場

賴清德第四波內閣名單竄黑馬 聲量「他」最高

相關新聞

168斷食減脂容易導致胃病？醫揭解答：這3類人最不適合

近年民眾重視健身、減肥的風氣越來越盛行，許多人除了重訓以外也會搭配「168斷食」法來控制體態，但胃腸肝膽科醫師錢政弘於臉書貼文指出，「168斷食」有潛藏的健康風險，不一定適合每個人使用，建議民眾在實施之前先尋求專業醫師諮詢，以免有了身材、丟了健康。

百大最佳機場排名 桃機躍居全球第66！進步16名、網路好感度上升原因揭曉

英國調查機構「SKYTRAX」於17日公布2024年度「全球最佳百大機場排名」，卡達哈馬德國際機場（Doha Hamad）超越去年的冠軍新加坡樟宜機場（Singapore Changi），成為2024年的最佳機場。至於台灣的桃園國際機場，則由去（2023）年的第82名進步至第66名。

台鐵和仁到崇德間土石流搶通 恢復雙線通車

台鐵公司表示，昨日下午2時41分和仁=崇德（ K48+540）間發生土石流淹沒軌道致雙線不通，經花蓮工務段持續搶修，今日...

交個資惹議 NGS健保給付轉彎

癌症連續四十一年位居國人十大死因排行之首，為讓癌友精準用藥，衛福部健保署即將於五月一日給付「次世代基因定序（ＮＧＳ）」檢...

新北原住民族服務中心 下半年整建

二○○三年啟用的新北市原住民族服務中心，因建築物老舊，有漏水、壁癌問題，加上硬體設施不符合需求，由原民會補助三八七○萬元...

2024十大推廣永續YouTuber！一起做出對世界更好的選擇

「永續」兩個字說得容易，但你知道應該怎麼做嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你認識時下網路聲量最高的「推廣永續YouTuber」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。