百大最佳機場排名 桃機躍居全球第66！進步16名、網路好感度上升原因揭曉

﻿image source: FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

文／蔡瓅萱

英國調查機構「SKYTRAX」於17日公布2024年度「全球最佳百大機場排名」，卡達哈馬德國際機場（Doha Hamad）超越去年的冠軍新加坡樟宜機場（Singapore Changi），成為2024年的最佳機場。至於台灣的桃園國際機場，則由去（2023）年的第82名進步至第66名。

全球最佳百大機場揭曉！亞洲國家佔前10名半數

新加坡樟宜機場曾多次在SKYTRAX的調查中獲得第1名，不過2021年、2022年都被哈馬德機場奪走冠軍寶座，去年樟宜機場重回第1，不過在今年又再度落居第2名。前10名依序為哈馬德國際機場（Doha Hamad）、樟宜機場（Singapore Changi）、仁川國際機場（Seoul Incheon）、羽田機場（Tokyo Haneda）、成田機場（Tokyo Narita）、夏爾．戴高樂機場（Paris CDG）、杜拜機場（Dubai）、慕尼黑機場（Munich）、蘇黎世機場（Zurich）、伊斯坦堡機場（Istanbul）。

排行榜中可以看見前10名中有一半的機場都位於亞洲，歐洲的機場也佔據了4名。美國的機場排名則普遍不高，皆未進入前20名，，最佳的西雅圖國際機場也只有24名，相較去年退步了6名。進步最多的則是日本沖繩的那霸機場，從去年的199名一口氣攀升至第91名。

桃園機場排名66進步16名 5個項目評比進入全球前10

台灣桃園國際機場在SKYTRAX全球百大機場調查中的最佳排名為2019年的第13名，之後便沒有再出現更好的名次，去年更是跌至第82名。今年的排名雖然沒有有回到2019年的巔峰，但已進步16名，來到第66名。此外，在年旅客3千萬至4千萬區間的最佳機場、最佳安全檢查、最乾淨機場等項目，桃機皆是全球第9名，最佳行李遞送為全球第8名，最佳證照查驗更是全球第5名，共有5個項目擠進全球前10名。

在Covid-19疫情解封後，桃園機場的旅運量明顯復甦，2023年度超越3千萬人次，已恢復至疫情前的73%，旅客出入境通關、轉機、購物、餐飲、聯外交通等各方面的需求也隨之提升。因應客運量及相關需求，桃園機場偕同各單位打造高效率的通關服務，進行設備汰換，透過智慧系統改善行李輸送和自動通關流程，在去年轉型智慧化機場，這些成果也反映在今年排名的行李遞送和安檢項目中。

近2年網路好感度比較 桃園機場近一年正面情緒提升

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「桃園國際機場」在2022年至2023年（2022/0420-2023/04/18）間的網路好感度中負面情緒大於正面情緒，好感度比值為0.88；到了近一年（2023/0420-2024/04/18）則能明顯看見正面情緒高過負面情緒，好感度比值為1.43，顯示網路輿論對於桃機的看法確實有所轉變。不過像是系統異常、漏水等先前為人詬病的設備問題還是需要改善，才能夠在國際排名中更往前進。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統



image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月20日至2023年04月18日、2023年04月20日至2024年04月18日。