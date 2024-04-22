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HOBOT「雙布振動」擦窗機器人上市 高速震動拋光 免清潔劑玻璃就擦超亮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HOBOT-S6 Pro可以使用隨附的遙控器或透過手機App進行遙控。記者黃筱晴／攝影
HOBOT-S6 Pro可以使用隨附的遙控器或透過手機App進行遙控。記者黃筱晴／攝影

對於居家清潔有高標準要求的民眾，遇上擦窗問題總是特別苦惱。以擦窗機器人起家的HOBOT玻妞，宣布推出全新一代擦窗機器HOBOT-S6 Pro，不僅延續過去品牌獨創「雙邊超音波噴水」霧化水珠、仿人口呵氣的高效清潔技術，更搭載了業界首創的「雙布振動擦拭拋光」，仿效人手高速來回擦拭、拋光玻璃，徹底清除髒汙且大幅提升清潔效能。

HOBOT-S6 Pro最大特色就是全球首創的雙布振動系統，有別於以往擦窗機器人單一清潔布進行擦拭，2塊清潔布以每分鐘600次的頻率、4mm的擦拭幅度高速來回擦拭玻璃，高速振動的清潔布除了可以迅速且強力地撢除玻璃上的髒汙，更能確保玻妞爬升更穩定順暢。此外，還能平衡玻璃上的靜電，降低沾附灰塵和髒汙，達到拋光效果，並讓玻璃維持更長時間的亮潔表面。

經典的「雙邊超音波噴水」技術，超音波噴霧可將水霧化成15微米的水珠，就像人哈氣的霧化效果，不需大量噴水，也不需要噴灑玻璃清潔劑，就能快速擦拭乾淨、不留水痕。水箱裝滿單次能清潔約10平方公尺的範圍。

另外，升級後的Edge-Leakage-Bumper sensor：ELB邊緣、漏氣及碰撞偵測專利技術，透過機身底部四角的偵測器，可即時偵測玻璃邊緣，即使在無框玻璃上行走，也能在接近窗框邊緣時立即折返並安全完成任務。

用戶可以使用隨附的遙控器，或透過手機App進行遙控，HOBOT-S6 Pro還搭載AI智慧路徑規劃，可自動偵測清潔範圍，為使用者規劃最佳路徑，實現最高效的清潔效果。

針對消費者最擔心的墜落問題，HOBOT-S6 Pro設置了3道安全防護設計，包括4.5公尺電源線以螺旋鎖方式與機身固定、內建UPS不斷電電池，若意外停電或斷電除了會立即發出警示音，還可以支撐20分鐘等待救援，另外長達4米的安全繩還可以耐230公斤力道，層層防護。

玻妞HOBOT-S6 Pro即日起可於嘉儀各百貨專櫃、電器連鎖店及各大網路購物等線上線下平台購買，建議售價12,980元。

2塊清潔布以每分鐘600次的頻率、4mm的擦拭幅度高速擦拭玻璃，走過的位置瞬間乾淨。圖／嘉儀企業提供
2塊清潔布以每分鐘600次的頻率、4mm的擦拭幅度高速擦拭玻璃，走過的位置瞬間乾淨。圖／嘉儀企業提供
安全繩可以耐230公斤力道，安全防墜。圖／嘉儀企業提供
安全繩可以耐230公斤力道，安全防墜。圖／嘉儀企業提供
兩側邊的超音波噴霧可將水霧化成15微米的水珠，就像人哈氣的霧化效果。圖／嘉儀企業提供
兩側邊的超音波噴霧可將水霧化成15微米的水珠，就像人哈氣的霧化效果。圖／嘉儀企業提供
機身底部四角的偵測器可即時偵測玻璃邊緣，即使在無框玻璃上也能準確偵測邊緣。記者黃筱晴／攝影
機身底部四角的偵測器可即時偵測玻璃邊緣，即使在無框玻璃上也能準確偵測邊緣。記者黃筱晴／攝影
HOBOT-S6 Pro搭載AI智慧路徑規劃，可自動偵測清潔範圍，為使用者規劃最佳路徑。記者黃筱晴／攝影
HOBOT-S6 Pro搭載AI智慧路徑規劃，可自動偵測清潔範圍，為使用者規劃最佳路徑。記者黃筱晴／攝影

使用者 停電 售價

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