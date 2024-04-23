心房顫動併發症多 中風率高5倍

心房顫動是臨床上最常見的心律不整，心臟科醫師指出，長期處於心房顫動將導致心臟衰竭，患者死亡機會是一般人的2倍，中風機會是一般人的5倍。心房顫動的發生率，會隨年紀增長愈來愈高，民眾務必提高警覺，即使沒有症狀，也必須積極追蹤治療。

70歲吳先生患慢性肺病，被診斷重度二尖瓣逆流與心房顫動，須手術治療，但擔心開胸手術，只使用藥物治療，後續卻出現心臟衰竭症狀加劇，因此住進加護病房緊急插管治療。

長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯表示，患者經由「不停跳二尖瓣人工鍵索植入術」及「微創胸腔鏡左心耳關閉術治療」，同時解決二尖瓣逆流的問題，及關閉左心耳來降低未來中風風險。術後順利恢復，狀況穩定，在門診持續追蹤。

桃園長庚醫院副院長、林口長庚醫院心臟血管外科教授葉集孝指出，心房顫動是臨床上最常見的心律不整，當心房顫動發作時，心房的肌肉會像顫抖一般紊亂抽動，無法有效收縮，而讓心房失去功能，導致心悸、胸悶、頭暈、無力、呼吸急促等，但亦可能無明顯症狀。

心房顫動會導致多種嚴重併發症，也是該疾病棘手之處。葉集孝說，長期處於心房顫動將導致心臟衰竭，患者死亡的機會是一般人的2倍。此外，滯留在心房內的血液可能會形成斑塊，剝落後可能造成血管阻塞，進而導致腦中風、腸中風、腎臟中風、肢體中風等狀況發生，危及生命，中風機會是一般人的5倍。

葉集孝說，心房顫動治療包括矯正心律及使用藥物來預防中風，矯正心律可以嘗試口服藥物或電燒手術，降低心房顫動發作的機會。對於中風危險較高的心房顫動患者、服用抗凝血劑仍反覆中風的患者、不適合長期使用抗凝血劑的患者，可考慮接受左心耳關閉術。