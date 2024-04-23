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喝咖啡4大好處 2時段喝最佳

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。圖／123RF
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。圖／123RF

許多人每天早晨會喝一杯咖啡，就開啟了一天的儀式。營養師劉怡里指出，咖啡富含「綠原酸」，是一種抗氧化劑，具抗氧化、抗發炎、促進代謝、消水腫、減少腰圍、降體脂肪等功效，建議可以選擇喝保留較多綠原酸的淺焙咖啡。

劉怡里說，喝咖啡具4大好處：

1.提高抗氧化力：富含多酚類的綠原酸，調節生理機能，護肝降低發炎反應。

2.提神：咖啡因控制在300mg以下，可達到保健及提振精神功效，較不會有咖啡因過量的副作用。

3.消水腫：咖啡利尿，早晨喝一杯無糖黑咖啡，幫助水分代謝，有助於消除水腫。

4.燃燒脂肪：運動前喝黑咖啡，可幫助運動能力的表現，也有助於脂肪燃燒，幫助體脂肪控制。

健康喝咖啡10大建議：

1.飲用無糖黑咖啡最健康。

2.空腹喝咖啡，建議可以選擇拿鐵或是燕麥奶咖啡。

3.成人每天控制在300mg咖啡因，約喝2杯中杯美式咖啡。

4.運動前、中、後喝無糖黑咖啡，有助於燃脂降腰圍。

5.喝適量的黑咖啡不會造成骨鬆。

6.喝咖啡過量可能造成血壓上升。

7.避免影響到鈣和鐵的吸收，建議餐後一小時再喝咖啡。

8.酸度高的咖啡，愈容易引起胃食道逆流。

9.兒童、青少年不建議喝咖啡。

10.最佳喝咖啡時間是早上10點過後和下午1點過後。

喝咖啡要適量，劉怡里提醒，胃食道逆流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進、嚴重失眠、缺鐵性貧血等族群，應盡量減少咖啡因的攝取。依賴咖啡成癮者，則可以慢慢減少分量，避免快速戒斷造成嚴重不適感，或是先改成茶類，例如紅茶，來度過過渡時期。

咖啡 水腫 脂肪

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