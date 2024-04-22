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地牛深夜翻身！22:11花蓮規模5.9地震 8縣市國家級警報響
花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震，餘震現仍持續中。中央氣象署今晚間發布第248號顯著有感地震報告，今晚間10時11分於花蓮縣政府南南西方 26.5 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉，發生規模5.9地震。
中央氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、臺中市。
各地震度為花蓮縣最大震度4級、南投縣地區最大震度 4級、臺東縣地區最大震度 3級、臺中市地區最大震度 3級、宜蘭縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、嘉義市地區最大震度 3級、新竹縣地區最大震度 3級、新北市地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 2級、臺北市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、基隆市地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。
根據中央氣象署統計，0403主震及餘震，截至今晚間10時止，已發生989起地震。
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