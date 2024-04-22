快訊

花蓮豪雨土石崩 台鐵和仁至崇德站明首班單線雙向行駛

情侶宜蘭明池山區吵架 女友負氣下車不慎「跌落邊坡」

從反核到主張黃金比例能源配置 童子賢的心情曝光了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地牛深夜翻身！22:11花蓮規模5.9地震 8縣市國家級警報響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據氣象署地震報告，今晚22:11花蓮再度發生有感地震。圖／截自中央氣象署
根據氣象署地震報告，今晚22:11花蓮再度發生有感地震。圖／截自中央氣象署

花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震，餘震現仍持續中。中央氣象署今晚間發布第248號顯著有感地震報告，今晚間10時11分於花蓮縣政府南南西方 26.5 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉，發生規模5.9地震。

中央氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、臺中市。

各地震度為花蓮縣最大震度4級、南投縣地區最大震度 4級、臺東縣地區最大震度 3級、臺中市地區最大震度 3級、宜蘭縣地區最大震度 3級、嘉義縣地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、嘉義市地區最大震度 3級、新竹縣地區最大震度 3級、新北市地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 2級、臺北市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、基隆市地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。

根據中央氣象署統計，0403主震及餘震，截至今晚間10時止，已發生989起地震。

根據氣象署地震報告，今晚22:11花蓮再度發生有感地震。圖／截自中央氣象署
根據氣象署地震報告，今晚22:11花蓮再度發生有感地震。圖／截自中央氣象署

地震 氣象署 花蓮

延伸閱讀

花蓮壽豐多起地震 氣象署：以較大規模釋放能量

禍不單行…搭火車返鄉遇地震、土石流 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

影／全台有感連10震 氣象署：全是花蓮強震的餘震

5點5次有感地震 中捷列車停月台2分鐘 確認無異常才恢復

相關新聞

影／全台有感連10震 氣象署：全是花蓮強震的餘震

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，今天下午5點08分在花蓮縣政府南南西方發生規模5.5地震...

花蓮壽豐多起地震 氣象署：以較大規模釋放能量

花蓮壽豐今天下午5時許連續多起地震，最大規模5.5。氣象署說明，這些地震仍然是花蓮0403地震的餘震，是有必要以較大規模...

高鐵也淪陷？他揭亂象橫生怒「不如搭台鐵」 網揪1原因直嘆：與高鐵無關

若要到搭乘交通工具前往外縣市，你會選擇搭乘火車還是高鐵？一位網友分享個人經驗，抱怨搭乘高鐵的體感變差、亂象叢生，更直呼：「高鐵品質怎麼會淪落到跟台鐵一樣，而且還比台鐵貴」…

禍不單行…搭火車返鄉遇地震、土石流 受困乘客嘆：花蓮人回家真難

蘇花路廊今天下午強降雨，山區石塊因地震本就不穩，加上雨水沖刷形成土石流，其中台9丁線上方邊坡土石崩落，掉落至台鐵和仁站至...

解健保財務困境漲保費？ 童子賢盼從就醫次數著手

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢...

羽絨衣免花錢送洗！UNIQLO公開手洗秘訣 恢復蓬鬆不怕變形

近來氣溫攀升，不少人拿出夏裝，並開始清洗冬季的保暖衣物，準備收納起來。不過要留意的是，若直接將羽絨衣丟進洗衣機清洗、晾乾的話，容易讓羽絨衣變得乾扁，甚至變形。因此，出產多款羽絨衣的UNIQLO，在官網分享清洗羽絨衣的正確辦法，教導民眾應如何清洗，才得以維持羽絨衣的蓬鬆度與形狀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。