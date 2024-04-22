震到頭暈！晚間9時13分花蓮豐濱規模5.3 全台有感

花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震，餘震現仍持續中，晚間9時左右，1個小時內持續發生6起地震，最大規模達到5.3。氣象署說明，這些地震是花蓮0403地震的餘震，是較大規模的地震後、短時間能量釋放的狀況，沒有特別異常的情況。

根據中央氣象署地震報告，今晚9時起分別於2分、13分、14分、19分、24分，共發生6起地震，其中晚間9時13分，在花蓮縣政府南南西方 33.0 公里 ，位於花蓮縣豐濱鄉，發生規模5.3地震，地震深度10公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

各地最大震度，花蓮縣4級、臺東縣地區最大震度 2級、南投縣地區最大震度 2級、臺中市地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、嘉義縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級、桃園市地區最大震度 1級、臺南市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、新竹縣地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級、臺北市地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級。