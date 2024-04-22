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23日起鋒面影響6天 各地天氣不穩易有強降雨

中央社／ 台北22日電
23日到28日，有2波鋒面陸續影響台灣，易有強降雨等劇烈天氣。聯合報系記者侯永全／攝影
23日到28日，有2波鋒面陸續影響台灣，易有強降雨等劇烈天氣。聯合報系記者侯永全／攝影

交通部中央氣象署今天預報，明天起到28日，有2波鋒面陸續影響台灣，各地天氣極不穩定，易有強降雨等劇烈天氣。

氣象署預測，這週預計有2波鋒面陸續影響台灣，天氣相當不穩定，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。

氣象署說，明天鋒面影響，24日鋒面通過，各地天氣不穩定，25日另1波鋒面接近，26日至28日影響台灣，從明天到28日，各地降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有局部較大雨勢的機率，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫略下降。

氣象署預測，29日鋒面仍在台灣附近，各地還是有短暫陣雨或局部雷雨。

氣象署提醒，近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要應避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，注意自身安全。

強降雨 氣象署 落石 鋒面 雷雨 高溫

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