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印度咖哩粉現致癌物遭港回收 食藥署：台灣無進口

中央社／ 台北22日電
食藥署網站公布，香港發現4款印度預先包裝混合香料製品檢出致癌物「環氧乙烷」，查回收產品台灣無輸入查驗紀錄。圖為食藥署長吳秀梅。圖／聯合報系資料照片
食藥署網站公布，香港發現4款印度預先包裝混合香料製品檢出致癌物「環氧乙烷」，查回收產品台灣無輸入查驗紀錄。圖為食藥署長吳秀梅。圖／聯合報系資料照片

近期食安事件頻傳，食藥署今天在網站公布，香港食物環境衛生署食物安全中心發現4款印度預先包裝混合香料製品檢出致癌物「環氧乙烷」，查回收產品台灣無食品輸入查驗紀錄。

衛生福利部食品藥物管理署今天在官方網站上公布，接獲香港食物環境衛生署食物安全中心發布4款印度預先包裝混合香料製品檢出含除害劑環氧乙烷，這4款產地為印度的咖哩粉來自2品牌，分別為3款「MDH」、「Everest」有1款，香港已啟動回收作業。

食藥署表示，接獲相關消息，立刻查詢台灣近期輸入產地為印度的咖哩粉產品資料，確定與回收產品同批號的產品未有申請食品輸入查驗紀錄。這次香港回收的印度咖哩粉產品目前未有申請輸入查驗紀錄，提醒業者應避免輸入疑慮產品。

這次香港回收產品有「MDH 馬德拉斯咖哩粉（馬德拉斯咖哩調味香料）100 g」、「MDH SambharMasala Mixed Masala Powder 100 g」、「MDH CurryPowder Mixed Masala Powder 100 g」及「Everest FishCurry Masala 1.75盎司（50 g）」。

食藥署提醒，民眾近期如赴香港、印度旅遊或自行於國外購買上述產品，應避免食用。若台灣業者近期有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品販售或使用。

食藥署表示，若業者獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署。

印度 咖哩粉 衛生署 食藥署 香港

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