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晚間震不停連40起地震！氣象署稱短時間能量釋放 沒特別異常

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晚間地震震不停！氣象署稱短時間能量釋放 無特別異常

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震，晚間仍持續地震，最大規模達到5.7。圖／中央氣象署提供
花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震，晚間仍持續地震，最大規模達到5.7。圖／中央氣象署提供

花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震餘震現仍持續中，晚間7時左右，仍持續發生4起地震，最大規模達到5.7。氣象署說明，這些地震是花蓮0403地震的餘震，是較大規模的地震後、短時間能量釋放的狀況，沒有特別異常的情況。

今天下午5時8分花蓮縣壽豐鄉發生規模5.5地震，深度10公里，最大震度花蓮、南投4級。目前餘震不停。根據中央氣象署最新資訊，18時49分發生規模5.3、18時50分發生規模5.7、18時55分發生規模4.4、19時10分發生規模4.7、19時13分發生規模4.6。

晚間發生的餘震震央都在花蓮縣壽豐鄉，18時55分地震深度僅3.5公里，其餘地震深度從5公里至10公里都有。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天在地震記者會中表示，研判這些地震都是0403花蓮地震的餘震，是較大規模地震後，能量釋放的正常狀況。

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