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花蓮壽豐多起地震 氣象署：以較大規模釋放能量

中央社／ 台北22日電
花蓮22日傍晚連續發生多起地震。圖／中央氣象署提供
花蓮22日傍晚連續發生多起地震。圖／中央氣象署提供

花蓮壽豐今天下午5時許連續多起地震，最大規模5.5。氣象署說明，這些地震仍然是花蓮0403地震的餘震，是有必要以較大規模的地震、短時間將能量釋放，沒有特別異常的情況。

根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時8分花蓮縣壽豐鄉發生規模5.5地震，深度10公里，最大震度花蓮、南投4級。

針對5時8分、12分此2起地震，中央氣象署對花蓮縣發布災防告警訊息（國家級警報）。

這起地震之後，接著在5時9分、12分、15分、17分連續發生多起地震，規模分別為4.4、5.3、4.9及4.9等；9分及12分地震深度分別為9.5及10公里，而15分深度僅5.4公里、17分深度僅2.8公里。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天在地震記者會中表示，這是一個極淺層地震，此地震之後連續發生4個地震等等，研判這些地震都是0403花蓮地震的餘震。

吳健富指出，目前統計，自4月3日起至今，主震加餘震達935次，因為規模7.2，因此需要長時間應力調整，會在這段時間地震較空白的地方發生餘震；整跟來餘震數量變少，大多數在規模3左右，偶爾會達規模4，少數達規模5以上。

吳健富進一步說明，據統計餘震的數量已往下衰減，但偶爾還是會有規模4或5以上的地震出現，規模5至6有37次、規模6以上仍維持2次；絕大多數仍是規模3到4為621次、規模4至5有274次。

吳健富說，由於深度淺，因此能量散發相當快，震動的範圍會限縮在震央附近，不過台北盆地、高樓層仍然較有感。

吳健富進一步說明，之前監測到的餘震大多都是在花蓮北邊近海，目前已經移到陸地，是有必要以較大規模的地震、短時間將能量釋放，沒有特別異常的情況。

吳健富指出，地球是平衡系統，當一個地方失去平衡，就會在另一個地方以應力進行調整，岩層沒辦法克服就會以地震的方式釋放能量，如之前嘉義中埔及白河也有一些小地震，就像「翹翹板」進行調整。

吳健富進一步解釋，30次規模6的地震釋放的能量才差不多1個規模7的地震，而規模7與規模5能量差900倍；規模5的地震可能要觀察2、3週左右的餘震情況，而規模7的主震則會更久。

吳健富提醒民眾，山區土石鬆脫，加上近期下雨，盡量不要往山區活動。

國家級警報 地震 花蓮 餘震

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