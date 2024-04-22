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花蓮暴雨土石坍塌 公路局：已派員巡查路況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮秀林鄉下豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通。圖／民眾提供
花蓮秀林鄉下豪雨，和仁車站至崇德車站間鐵軌被土石流淹蓋，一列樹林往知本的426次3000列車在隧道裡預警性停車，目前北迴線暫時不通。圖／民眾提供

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，台鐵和仁至崇德車站間鐵軌遭土石流淹沒，雙線中斷，北迴線暫時不通；蘇花公路也發生土石坍崩，車輛無法通行，造成交通中斷，公路單位正在調派機具準備清理當中。

今下午5時08分發生規模5.5地震，花蓮縣、南投縣等地最大震度達4級以上，傳蘇花公路160.71公里處也發生土石坍崩，車輛無法通行，造成交通中斷。

台鐵公司表示，今日426次EMU 3000型自強號於14時40分通過和仁站，約於下午2時40分左右通過K48 +540（土石流區域），此時軌道內已有泥流現象（落石告警同時響起），司機員警急將列車停於和仁隧道內（K48+785~K51+200)，經檢查後列車動力、及外觀正常，並回報行控中心。為了行車安全，該列車以30公里慢行至花蓮站後，更換編組續行，原編組進段做詳細檢查。

公路局表示，公路局中、東區養護分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。公路局呼籲，用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。

交通管制 台鐵 土石流 地震 強震 花蓮 落石 蘇花公路

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