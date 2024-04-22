立委籲擴增科技執法照相設備 環部：努力爭取前瞻預算

車輛噪音問題讓民眾不堪其擾，為此環境部今年起推動排氣管認證措施，但立委指出，對比超速、測速照相檢舉數量，全台僅設置306套科技執法照相設備根本不夠，認為環境部應增加預算，協助地方增設照相設備；環境部表示，目前沒有多餘預算，會了解地方陳情量、是否有配合款能搭配，也能考慮採租賃方式，但未來會努力爭取前瞻計畫預算。

環境部長薛富盛今赴立法院衛環委員會就「噪音管制與加速推動排氣管噪音認證」進行專題報告，並備質詢。根據環境部統計，112年各類型噪音陳情案件數為11萬4238件，其中以車輛噪音占32％最多，薛富盛報告，針對車輛噪音管制策略分為源頭管制、科技執法、勤查重罰等3部分。

薛富盛表示，國產車或進口車須經檢測符合新車噪音管制標準，才能掛牌上路，目前已有225組排氣管獲得環境部噪音合格認證。

根據交通步書面報告指出，截至本月17日止，經環境部認證與登錄排氣管的車輛，並傳輸公路局監理系統者，已有5394輛（平均每天約增100至200輛）；另外，環境部預計今年底前陸續將新車原型式排氣管資料傳輸至公路監理系統。

針對改裝排氣管制作法，薛富盛說，過去的做法是噪音超標或特定時段才違法；而新制作法，交通部配合環境部改善噪音問題，修正「道路交通安全規則」，明年1月1日起，機車排氣管改裝列地情檢驗項目，違規罰900至1800元。

科技執法部分，薛富盛表示，目前全國共有210套照相設備，109套固定式、101套移動式，裁處件數共1萬1569件；薛富盛說，為提升聲音照相科技執法量能，行政院已核定前瞻預算及公共建設經費共1.9億元，原訂116年增設完畢，但為加速解決車輛噪音問題，將提前至明年設置完畢。

立委洪孟楷質詢時表示，目前全國規畫設置306套照相設備，但去年委員會質詢時，就有多位立委指出，若科技執法能增加執法量能，應可以增加設備數量，且車輛噪音讓人不堪其擾，但地方環保機關人力不足，照相設備僅306套根本不夠。

洪孟楷指出，以新北市為例，新北市總共設置36套，但新北市有29個行政區，等於一個行政區僅1套，另外台北市23套、桃園27套，對比超速、測速照相的檢舉數量，科技執法設備真的太少，認為應增加預算協助地方政府增設設備。

環境部大氣司長張順欽說明，由於噪音並不能使用空汙基金，因此之前都是透過前瞻計畫或公共建設預算。科技執法照相設備每套約80至100萬，還有後續維修費用，且每7天需要校正1次；這些也都會納入建置的考量。

張順欽舉例，如台中市提出50套的需求，若全部給台中，其他縣市就不夠用了；因此除各地區陳情量外，也會估算已建置的地區，平均告發數量是多少，將執行的積極度也納入考量；統計台北、新北、台中等都是陳情量較多的地區。