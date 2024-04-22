台灣長照醫學會回應賴政府「健康台灣」 提十大醫療建言

總統當選人賴清德即將就職，他將承諾選前發表的「健康台灣」政見，陸續於全台舉辦五場分區論壇，廣邀醫藥界提出執政方針建言。台灣長照醫學會也提出十大醫療建言，包括解決護理人力短缺、改善健保財務危機、推動醫療分級制度等，避免醫療體系面臨崩盤危機。

台灣長照醫學會副理事長陳桔旺表示，我國的健保制度，自1995年實施至今，有高達9成的滿意度，連外國人都羨慕。但是滿意數字的背後，代表了「血汗醫護」。在固定的總額預算大餅下，看多少病患，分得的費用都一樣，等於是「看愈多、賠愈多」，同工同酬累壞醫護人員，只好減少病床。

陳桔旺說，與台灣健保制度相近的韓國，每年調整費率，2019年已調到6.46%，我國於今年才調到5.17%。醫護人員對健保制度的滿意度逐年下降，也不滿意工作環境，人才流失恐造成醫療品質下降。

有關預算來源，陳桔旺認為，政府應挹注公務預算至健保基金，穩定制度運作。避免類似突來的新冠疫情，民眾就醫量暴增，稀釋健保點值。另外，陳桔旺建議鬆綁醫療法規，讓醫療院所可以收取自費的項目，包括選擇非健保病房，一方面彌補健保住院給付偏低的問題，民眾也能獲得較舒適的服務。

政府從2017年推動「長期照顧十年計畫2.0」，迄今服務涵蓋率達7成，但仍有許多長照悲歌，代表有些家庭照顧者用不到這些資源。台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，應把家屬納入照服體系，其優點包括了補足照服員的不足、減少長照單位派遣照服員的磨合期。

台灣長照醫學會針對全民健康和長照議題，彙整地區醫院、基層醫療團隊的意見，整理出十大重點：一、推動健保永續改革；二、提升醫護人員權益；三、積極推動長照社福的進化；四、維護校園健康環境；五、推動健康教育及推廣健康活動；六、加強慢性病管理和預防；七、提升醫療技術和設施；八、推進醫療系統整合與電子化；九、全面加強孕產婦及婦女健康支持；十推動全民運動及強化長期照護預防。

台灣長照醫學會指出，台灣將於2025年進入超高齡社會，長照需求持續增加，台灣「首位醫師總統」上任後的健保改革也備受關注。