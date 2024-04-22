北迴線不通！花蓮豪雨土石崩落 台鐵和仁至崇德站深夜前無法通車

花蓮發生強震後，山區邊坡不穩，台鐵和仁至崇德車站間鐵軌遭土石流淹沒，雙線中斷，北回線暫時不通；台鐵表示，由於豪雨不斷，上方台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車，待台9線土石圍堵完畢後才能進場處理。

根據臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」，因和仁車站至崇德車站間路線障礙，土石崩落，北迴線暫時不通，暫停營運，東線部分列車將有所調整。

台鐵網站也公告，因和仁至崇德間下暴雨影響，自下午2時40分起，台鐵和仁站至崇德站間目前路線中斷，南下、北上列車有延誤情形，受影響車站包含崇德、和仁。

台鐵表示，今天下午2時41分台鐵和仁至崇德車站（ K48+580）間發生土石流雙線不通，台鐵公司各級列車皆平安未受影響，並於下午2時50分成立一級緊急應變小組。

台鐵表示，由於目前豪雨不斷，且上方台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車。

台鐵指出，行車運轉部分，228次、428次、232次、236次、432次、434次行駛至蘇澳新站按原停靠站折返回樹林站； 439次、441次、445次、447次行駛至花蓮站後按原停靠站折返回台東站；自下午4時分起，下行台北往花東對號列車停駛，上行對號列車行駛至花蓮；台北至蘇澳及花蓮以南區間車正常行駛。

台鐵表示，因今日土石流影響致乘車票未使用者，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。