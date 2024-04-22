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小兵立大功 全國模範勞工葉益青1天提升中油72萬績效

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣中油探採事業部天然氣處理廠修護組儀器部領班葉益青獲選全國模範勞工。苗栗縣長鍾東錦今天表揚。記者范榮達／攝影
台灣中油探採事業部天然氣處理廠修護組儀器部領班葉益青獲選全國模範勞工。苗栗縣長鍾東錦今天表揚。記者范榮達／攝影

台灣中油探採事業部天然氣處理廠修護組儀器部領班葉益青去年率團隊，提升氮氣增壓機效能，1天增加產值績效72萬元，今年從1080萬名勞工中脫穎而出，獲得全國模範勞工肯定。

苗栗縣總工會理事長麥志宏、職業總工會監事召集人彭秀敏、台灣石油工會第四分會常務理事黃文杰等人，今天陪同葉益青接受苗栗縣長鍾東錦表揚，葉益青披彩帶，獲頒「勞工楷模」獎牌。

58歲葉益青1989年8月進入台灣中油公司工作至今，擔任機械維修等工作，堅守崗位解決許多疑難雜症，台灣中油天然氣處理廠張俊雄對葉讚譽有加，除了待人和藹可親，工作品質也讓人放心。

張俊雄表示，葉益青帶領品管圈團隊，去年以專業的儀控分析手法，解決氮氣增壓機效能衰退的原因，增壓機每天的氮氣產量，由3.8萬立方公尺，提升至原新增壓機的每天產量5萬立方公尺，換算增加績效約每天72萬元。

鍾東錦說，縣總工會推薦葉益青從1080萬名勞工中脫穎而出，僅51人獲選全國模範勞工，葉是勞工楷模、苗栗之光，也感謝廣大勞工階層平日的努力與奉獻，讓國家社會能順利運轉、持續進步。

台灣中油探採事業部天然氣處理廠修護組儀器部領班葉益青獲選全國模範勞工。苗栗縣長鍾東錦今天表揚。記者范榮達／攝影
台灣中油探採事業部天然氣處理廠修護組儀器部領班葉益青獲選全國模範勞工。苗栗縣長鍾東錦今天表揚。記者范榮達／攝影

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