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新任衛福部長待拆彈 海外學歷牙醫實習名額未解

中央社／ 台北22日電

台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長，多項議題待拆彈，包含國外學歷牙醫在台灣的實習名額，以及藥界點名的新台幣100億元癌症新藥基金等，財源與執行力都是考驗。

藥師公會全聯會理事長黃金舜今天接受媒體聯訪表示，邱泰源過去擔任2屆不分區立法委員，任期參與「再生醫療法」、「物理治療師法」等法案，與醫療界頗有互動，但也不難觀察到作為立委的邱泰源對非醫界修法態度較強硬，期許接任部長後的邱泰源立場應該改變。

「他不只是醫師，他要站在整個醫療體系。」黃金舜認為，對所有衛福相關團體應有耐性、秉公處理，尤其如今國會3個黨席次皆不過半，不論推動任何改革，如對健保點值至少每點0.95元的承諾，或100億元癌症新藥基金等財源及執行細節，不是只靠醫療專業，身段必須相當柔軟。

外界日前點出邱泰源上任將面臨健保、食安、社安網等棘手挑戰，包含牙醫界最在意的海外學歷實習名額。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟透過「給新任衛福部長的一封公開信」提及，維持醫療教育品質、醫療體系永續發展，醫師培育採總量管制是國家一直以來的政策。

本土小牙醫聯盟指出，牙醫每年總量管制招生371人，國外學歷實習名額50名，比例超過1/8。衛福部去年規劃「優化偏鄉醫療精進計畫第二期牙科草案」，國外學歷實習名額翻倍，但服務地點卻在精華地段，計畫結束無法強制國外學歷醫師到偏鄉，城鄉分布不均問題恐雪上加霜。

本土小牙醫聯盟呼籲，國外學歷臨床實作適應訓練人數應納入總量管制，若是政府認為醫師人數需增加，應該優先增加國內招生，停止無法造福偏鄉的計畫，恢復原有規定與標準，於醫師法或其施行細則明文規定國外牙醫學歷畢業生實習名額上限為國內招生名額1/10。

台大醫學院 牙醫 醫師

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