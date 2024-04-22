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解健保財務困境漲保費？ 童子賢盼從就醫次數著手

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢（左）由台北榮總院長陳威明陪同（右），今天參與北榮大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」。記者林伯東／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢（左）由台北榮總院長陳威明陪同（右），今天參與北榮大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」。記者林伯東／攝影

準總統賴清德的閣揆人選，一度傳出由和碩聯合科技董事長童子賢接任。童子賢今天於台北榮總大師講堂演講「台灣產業發展與世界趨勢」。參與演講的陽明大學（現為陽明交通大學）前校長郭旭崧表示，和信醫院董事長黃達夫一直倡議，應要提高健保保費，但執政黨認為此舉會觸犯民意，不知童董事長是否支持提高健保保費？

郭旭崧說，民眾對健保滿意度高，但醫界滿意度卻不高，台灣於2022、2023年的人均所得已超過南韓，可是人均壽命的距離卻是持續擴大，因此有人認為台灣民眾「要錢不要命」，而本周六在台北榮總將舉辦「健康台灣」全球論壇最後一場，準總統賴清德也將出席，健保保費是否應該提高？

「這問題非常犀利，如果是在立法院可能會引發全武行。」童子賢面對健保議題提出四大建議，第一、健保如果可以更為精確的管理，應持續照顧經濟、所得弱勢族群，第二、經分類、分級對濫用健保方便性，應增加醫療負擔，如可以採用OECD國家的平均就醫次數，如以一年看病10次為限，當超過一定次數，若非判定是健康問題所需就醫者，而是「把拿藥當作是玩樂的人」，不妨按照比重提高費用。

第三、不贊成全面「使用者付費」措施，雖然表面上這是一種公益，但台灣社會的安定、和諧，健保貢獻良多為正面的角色。

第四、其實政府支出經費最多的是用在能源，一年約支出數兆元，超過軍事經費一年支出5、6000億元的4至5倍，而每年健保支出費用與民眾自費醫療費用合計約2兆台幣，約僅有能源三分之一，因此，如果能從能源規畫著手，替中油、台電一年節省2000～40000億元支出，挹注健保每年短絀約700～800億元，「這是綽綽有餘」。

童子賢說，過去一年來，他呼籲的就是這個方向，讓國人持續受到健保照顧，社會就能持續和諧。他認為，醫療健保不贊成直接提升健保費用，但健保點值一點為0.8、0.9點值，也太低了，台灣如今面臨少子化、高齡化社會，應提升醫療健康的經費。

台北榮總院長陳威明指出，北榮是國家級的醫學中心，不以盈利為目的，現在北榮掛號費維持100元，為的就是要照顧弱勢族群，但可近性高擔心民眾浪費，目前要求醫事人員不要做不必要的檢查，也希望民眾珍惜健保資源，共同守護健保。

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