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世界地球日談環保 蘇俊賓批中央管制慢又不積極

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓呼籲倉儲納入工廠管理輔導法管理。圖／市府提供
桃園市副市長蘇俊賓呼籲倉儲納入工廠管理輔導法管理。圖／市府提供

今天是世界地球日，不只環團提建言，地方政府也吐苦水。桃園市副市長蘇俊賓質疑，倉儲納入工輔法管理，地方建議許久，中央卻堅持不做，各部會持本位主義，各縣市只好自己想辦法；工廠倉儲引發的火災還涉及跨縣市空汙問題，呼籲中央建立上下游共同管理的思維，否則只能仰賴各地方政府自主通報聯繫。

蘇俊賓說，這幾年屏東到北部發生多起工廠與倉儲大火，包括2022年蘆竹區美福倉儲大火、2023年屏東明揚大火、今年新北深坑電子工廠倉儲大火、桃園染整廠大火空汙飄竹縣、嘉義市資收場大火飄嘉縣、新北南亞塑膠廠大火飄桃園，這些都是跨區治理問題。

蘇俊賓說，桃園市成立工廠及倉儲火災預防專案，收集消防局與經發局、環保局、勞動局的資料，發現管理制度上的確存在缺口，且各單位資料庫無法界接，各做各的猶如多頭馬車。

蘇俊賓說，從去年9月明揚大火案開始，他就在行政院會呼籲，針對危險物品、毒性化學物品，應要求工廠與倉儲申報數量及儲存位置，以訂定相關消防配套和稽查、管理策略，今年3月中央終於願意修訂工廠輔導法，卻不願意將容易儲存危險物品的倉儲納入。

蘇俊賓直言，桃園去年到今年3月發生714起火災中，工廠發生火災的比例為9.66%，倉儲發生率為7.28%，若以實際上倉儲數2104家跟工廠數1萬2264家來看，顯示倉儲區域的火災發生率遠遠高於工廠；中央堅持不納入倉儲，就是逼得各縣市訂定自治條例，目前桃園的消防自治條例已擬好送交市府法規會開會，預計5月中送議會，6月審議。

蘇俊賓說，工廠倉儲火災還涉及到跨縣市空氣汙染問題，近期南亞工廠大火發生在新北，汙染物卻飄散到桃園，目前藉由環境部或地方環保局設的空品監測站，點位不足，無法反映當下實際的空氣品質狀況，民眾也不清楚相關應變資訊。

蘇俊賓表示，桃園已布建近千個空氣盒子，但因多數在工業區周邊，整體密度不足，建議中央盡速研議汙染物模擬擴散預警系統，否則只能仰賴各地方政府自主通報聯繫，呼籲新政府要有上下游共同管理的思維，「消防問題不是丟給消防署，源頭的經濟部和地政單位才是關鍵。」

桃園 蘇俊賓

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