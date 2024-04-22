國健署：3成40歲以上民眾自覺沒三高 其實數值早已異常

高血壓、糖尿病等慢性病「初期無明顯症狀」，衛福部國健署建議民眾定期健康檢查，才能及早發現異狀，及早就醫。國健署表示，根據健檢資料統計，40歲以上民眾自覺沒有三高，但超過3成健檢後，其實都發現至少有一項數據異常，因此養成定期健檢的習慣，是預防保健與健康管理的重要事項。

台灣人慢性病盛行，而高血壓或糖尿病等慢性疾病在初期並不會有明顯症狀，國健署慢病防治組長吳建遠表示，要達到「早發現、早治療」的目標，養成定期健康檢查行為格外重要，若發現異狀才能儘早就醫。

根據國健署111年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高相關疾病的民眾，在接受成健服務後，新發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者，超過3成。

國健署長吳昭軍表示，民眾可多加利用政府提供的免費成人健檢服務，年滿40至64歲民眾為每3年1次；65歲以上民眾每年1次（原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲）；服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對國人常見6項問題，包括血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數，檢視報告是否出現異常紅字，則盡速安排回診。

吳昭軍指出，成人健檢的目的在於提供沒有病徵的民眾檢查，以「預防保健」及「自我健康管理」觀念，守護自己的健康。民眾除了要養成健康生活習慣、均衡飲食、規律運動與戒除不良習慣（菸酒檳）。

國健署提醒，成人健檢有效4步驟，「定期健檢、重視數據、追蹤紅字、改善異常」：

一、定期成人健檢：善用政府提供的免費成人健檢服務達到「及早發現」。

二、重視健檢數據：了解檢查結果及遵從醫護人員專業建議達到「及早介入」。

三、持續追蹤變化：健檢異常紅字應持續回診及遵從醫護人員專業建議，達到「持續追蹤改善」。

四、改善異常：成健異常數據需要確實依照醫師建議針對飲食及生活習慣作改善，必要時搭配服藥與治療，並持續管理及追蹤異常變化，達「逆轉正」。

吳建遠提醒，全國目前有將近7千多家提供成人預防保健服務的健保特約醫事機構，民眾可以上網（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）查詢，並儘速預約做檢查，讓自己遠離風險，擁抱健康。