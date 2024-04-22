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桃機響應世界地球日 邀學子DIY會發芽的種子地球

中央社／ 桃園機場22日電

桃機響應4月22日世界地球日，今天邀請大園區圳頭國小29名師生參與環保手作DIY活動，利用機場回收紙製成紙漿植入種子，透過寓教於樂認識綠色機場，善盡企業社會責任。

桃園國際機場公司助理副總經理余崇立接受媒體聯訪表示，機場公司規劃舉辦5場「親子永續月-世界地球日」活動，邀請桃園台灣國際兒童村及機場周邊竹圍、沙崙、圳頭、菓林的師生共126名參與，由專業導覽師帶領同學實地認識機場運作，了解機場為推動節能減碳、保護地球所做的努力。

余崇立指出，保護現在的地球，就是守護小朋友的未來，機場公司透過綠色環保教育，帶領周邊學校學子走出教室實際參訪，並親身體驗有趣課程，機場公司也推動「空側作業車輛電動化」、全面汰換空橋設備及橋氣橋電設施等，為節能減碳、愛護家園及守護地球盡一份心力。

余崇立說，機場公司也與擅長利用循環資源的在地團體合作環保手作DIY課程，利用機場回收紙張製成紙漿，再加入植物花草種子，打造成會發芽的種子地球，讓參與的小朋友在玩樂中學習，也讓愛護環境的種子在心中萌芽，未來也將持續致力減碳及環保工作，建構綠色機場，並與各界攜手合作，打造綠色永續未來。

機場 減碳 綠色

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